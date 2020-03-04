Імовірна відставка Рябошапки: батько Гандзюк звернувся до Зеленського

Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, просить президента Володимира Зеленського довести справу щодо його доньки до кінця. Тобто всіх вбивць Катерини Гандзюк має бути покарано. Його заява пролунала на тлі імовірної відставки генпрокурора Руслан Рябошапки.

Як підкреслив Віктор Гандзюк у фейсбуці, 4 березня минає рік і чотири місяці, як померла його донька Катерина. Але за цей час виконавці отримали смішні вироки, а замовники за ґрати так і не потрапили.

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Якщо від колишнього генпрокурора я та Катя чули лише гучні та брехливі обіцянки і докори, то у теперішнього, здається, нарешті є зрушення. В Болгарії затримали організатора вбивства Каті – Левіна. Нарешті почали ворушити злочинні угрупування, які роками дозволяли собі калічити та вбивати тих, на кого покажуть представники влади або правоохоронці. В мене знову з’явилась надія, що вбивць моєї доньки справді покарають. І от новина - пана Рябошапку знімають,

– зауважив він.

За словами Віктора Гандзюка, якщо і справді в Україні з’явиться новий генпрокурор, тоді почнеться все спочатку – будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою та знову почнуть скаржитись на "попередників"?

"Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку?" – запитує чоловік.

Віктор Гандзюк наголошує, йому не принципово, хто саме буде генеральним прокурором. Водночас він запитує Зеленського: "А як же Ваші обіцянки, що нова прокуратура доведе справу Каті до кінця? Ви ж особисто обіцяли мені та на всю країну, що вбивці Каті будуть сидіти?"

"Саме Ви є гарантом того, що Павловський таки сяде за ґрати, що Левіна повернуть в Україну, що посадять Мангера, а за ним і Гордєєва з Рищуком. А не закриють справу через сплив термінів", – додає він.

Крім того, Віктор Гандзюк запитує: якщо вже Рябошапка несе таку відповідальність за провалені справи чи недостатню кількість розкритих злочинів, то чому таку ж відповідальність не несе очільник МВС Аваков?

Де відповідальність за втечу з України Левіна, якого попередив очільник обласної поліції Меріков, а Аваков тепер підвищив його по службі? Де відповідальність за знищення поліцією частини матеріалів у справі Каті, за те, що більшість поліцейських, що активно допомагали вбивцям моєї доньки, "сховали" в районах? Зрештою, де його відповідальність за десятки нерозкритих нападів на громадських активістів?

– каже батько вбитої активістки.

На завершення Віктор Гандзюк висловив переконання, що чинний генпрокурор хоче довести справу Катерини Гандзюк до кінця та всіх причетних до її вбивства нарешті буде справедливо покарано.

"Ви можете залишати Авакова міністром МВС, призначати прем‘єром. Можете знімати Рябошапку та призначати нових замість нього хоч кожен місяць. Але на вас особисто лежатиме відповідальність, якщо справу Гандзюк зіллють. І якщо нові прокурори розведуть руками та звалять все на попередників, це теж буде вашою провиною. Ви знаєте, що саме це знищило кар‘єру вашого попередника. Виконайте обіцянку. Посадіть замовників вбивства Гандзюк", – підсумував він.

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Імовірна відставка Руслана Рябошапки: основне

28 лютого стало відомим, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.

У різних ЗМІ з посиланням на джерела почали писати, що на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Гончарука та низку міністрів.

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Увечері 3 березня після завершення засідання фракції "Слуги народу" нардеп Скічко повідомив 24 каналу, що питання звільнення Рябошапки Рада 4 березня розглядати не буде.

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Вбивство Катерини Гандзюк: коротко