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      Імовірна відставка Рябошапки: батько Гандзюк звернувся до Зеленського

      - Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка / "Слово і діло"

      Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, просить президента Володимира Зеленського довести справу щодо його доньки до кінця. Тобто всіх вбивць Катерини Гандзюк має бути покарано. Його заява пролунала на тлі імовірної відставки генпрокурора Руслан Рябошапки.

      Як підкреслив Віктор Гандзюк у фейсбуці, 4 березня минає рік і чотири місяці, як померла його донька Катерина. Але за цей час виконавці отримали смішні вироки, а замовники за ґрати так і не потрапили.

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      Якщо від колишнього генпрокурора я та Катя чули лише гучні та брехливі обіцянки і докори, то у теперішнього, здається, нарешті є зрушення. В Болгарії затримали організатора вбивства Каті – Левіна. Нарешті почали ворушити злочинні угрупування, які роками дозволяли собі калічити та вбивати тих, на кого покажуть представники влади або правоохоронці. В мене знову з’явилась надія, що вбивць моєї доньки справді покарають. І от новина - пана Рябошапку знімають,
      – зауважив він.

      За словами Віктора Гандзюка, якщо і справді в Україні з’явиться новий генпрокурор, тоді почнеться все спочатку – будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою та знову почнуть скаржитись на "попередників"?

      "Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку?" – запитує чоловік.

      Віктор Гандзюк наголошує, йому не принципово, хто саме буде генеральним прокурором. Водночас він запитує Зеленського: "А як же Ваші обіцянки, що нова прокуратура доведе справу Каті до кінця? Ви ж особисто обіцяли мені та на всю країну, що вбивці Каті будуть сидіти?"

      "Саме Ви є гарантом того, що Павловський таки сяде за ґрати, що Левіна повернуть в Україну, що посадять Мангера, а за ним і Гордєєва з Рищуком. А не закриють справу через сплив термінів", – додає він.

      Крім того, Віктор Гандзюк запитує: якщо вже Рябошапка несе таку відповідальність за провалені справи чи недостатню кількість розкритих злочинів, то чому таку ж відповідальність не несе очільник МВС Аваков?

      Де відповідальність за втечу з України Левіна, якого попередив очільник обласної поліції Меріков, а Аваков тепер підвищив його по службі? Де відповідальність за знищення поліцією частини матеріалів у справі Каті, за те, що більшість поліцейських, що активно допомагали вбивцям моєї доньки, "сховали" в районах? Зрештою, де його відповідальність за десятки нерозкритих нападів на громадських активістів? 
      – каже батько вбитої активістки.

      На завершення Віктор Гандзюк висловив переконання, що чинний генпрокурор хоче довести справу Катерини Гандзюк до кінця та всіх причетних до її вбивства нарешті буде справедливо покарано.

      "Ви можете залишати Авакова міністром МВС, призначати прем‘єром. Можете знімати Рябошапку та призначати нових замість нього хоч кожен місяць. Але на вас особисто лежатиме відповідальність, якщо справу Гандзюк зіллють. І якщо нові прокурори розведуть руками та звалять все на попередників, це теж буде вашою провиною. Ви знаєте, що саме це знищило кар‘єру вашого попередника. Виконайте обіцянку. Посадіть замовників вбивства Гандзюк", – підсумував він.

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      Імовірна відставка Руслана Рябошапки: основне 

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      Вбивство Катерини Гандзюк: коротко 

      • На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою.
      • Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували її, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла у лікарні.
      • Координатором замаху вважають Сергія Торбіна, його засудили до 6 років і 6 місяців ув’язнення, безпосередній нападник на активістку Микита Грабчук – 6 років в'язниці.
      • Також є причетними причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – вони отримали по 4 роки ув’язнення.
      • Ще оди н фігурант Віктор Горбунов перебуватиме за ґратами 3 роки.
      • Досі у ролі підозрюваних перебувають 3 осіб: Олексій Москаленко (Левін), який начебто організував вбивство (його затримали в Болгарії та мають екстрадувати), Ігор Павловський нібито замовляв вбивство (перебуває під вартою), Владислав Мангер – ще один замовник вбивства (перебуває на волі під заставою).
      Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради: документ
      сьогодні
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Справа Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини політики
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