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      Справа Гандзюк: імовірному замовнику злочину Мангеру зменшили заставу

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      Владислав Мангер / "Українська правда"

      Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру зменшили заставу з двох з половиною мільйонів гривень до понад одного мільйона. Мангера підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      За інформацією ресурс "Слідство. Інфо", рішення щодо зменшення застави Мангеру ухвалив Шевченківський районний суд Києва 25 листопада.

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      Таким чином, суд частково задовольнив клопотання захисників голови Херсонської облради. Ті, зі свого боку, просили знизити суму застави до 148 тисяч гривень. Свою позицію адвокати бґрунтовували тим, що на момент, коли Мангеру обирали заставу, його підозрювали в замовленні вбивства активістки Гандзюк.

      Тоді Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести майже 2,5 мільйона гривень застави. Чиновник вніс заставу у лютому 2019 року. Проте у квітні Мангеру "пом’якшили" підозру, і з того часу йому інкримінують замовлення завдання тяжких тілесних, а не вбивства.

      “Оскільки змінилася тяжкість злочину, у якому підозрюють Мангера, то, відповідно, змінюється і граничний розмір застави”, – зазначив в своєму клопотанні адвокат Дмитро Ільченко та попросив зменшити заставу в майже 17 разів.

      Представники генеральної прокуратури заперечували проти такого рішення. Суд призначив нову заставу, яка тепер складає 1 мільйон 150 тисяч гривень.

      Додамо, у липні стало відомим, що ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера та ще одного імовірного замовника вбивства Катерини Гандзюк – Олексія Левіна. Останньому вручили підощру ще у грудні 2018 року, але він перебуває за кордоном, тому його оголосили в розшук. 

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      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: коротко

      Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла близько року тому. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

      Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що окрім Мангера та Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Судді Владислав Мангер
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