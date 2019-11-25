Дело Гандзюк: вероятному заказчику преступления Мангеру уменьшили залог

Голове Херсонесского облсовета Владиславу Мангеру уменьшили залог с двух с половиной миллионов гривен до более одного миллиона. Мангера подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

По информации ресурса "Следствие. Инфо", решение об уменьшении залога Мангеру принял Шевченковский районный суд Киева 25 ноября.

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Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защитников председателя Херсонского облсовета. Те, со своей стороны, просили снизить сумму залога до 148 тысяч гривен. Свою позицию адвокаты основывали тем, что на момент, когда Мангеру выбирали залог, его подозревали в заказе убийства активистки Гандзюк.

Тогда Мангеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести почти 2,5 миллиона гривен залога. Чиновник внес залог в феврале 2019 года. Однако в апреле Мангеру "смягчили" подозрение, и с тех пор ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных, а не убийства.

“Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревают Мангера, то, соответственно, меняется и предельный размер залога”, – отметил в своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко и попросил уменьшить залог в почти 17 раз.

Представители генеральной прокуратуры возражали против такого решения. Суд назначил новый залог, который теперь составляет 1 миллион 150 тысяч гривен.

Добавим, в июле стало известно, что ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и еще одного предполагаемого заказчика убийства Екатерины Гандзюк – Алексея Левина. Последнему вручили подозрение еще в декабре 2018 года, но он находится за границей, поэтому его объявили в розыск.

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Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: кратко

Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла около года назад. Медики долгое время пытались спасти ей жизнь и провели несколько операций, но безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получили ожогов.

Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что кроме Мангера и Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк является еще бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

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