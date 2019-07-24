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      Вбивство Гандзюк: причетність Мангера та Левіна більше не розслідують

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      Владислав Мангер – фігурант справи про вбивство Гандзюк
      Владислав Мангер – фігурант справи про вбивство Гандзюк / "Громадське"

      Владислава Мангера та Олексія Левіна підозрювали в організації нападу на Катерину Гандзюк, через який вона померла. Однак 16 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо них.

      Постановою Генпрокуратури про зупинку слідства щодо Мангера і Левіна незадоволені і представники Мангера, і представники сторони потерпілих, пише "Слідство.Інфо", адже підозрювані можуть уникнути відповідальності. 

      До теми: 19 липня стало відомо, що набув чинності вирок виконавцям вбивства Гандзюк

      Постанова Генпрокуратури, яку оприлюднили журналісти, виокремила підозрюваних (Владислава Мангера та Олексія Левіна) у одне провадження і – зупинила його. Мовляв, Левін перебуває в розшуку і щодо нього неможливо здійснювати слідчі дії в Україні.

      Підставою такого рішення прокурорів стала стаття 280 Кримінального кодексу, а саме: "У зв'язку з оголошенням його в розшук та наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва".

      гпу
      Гпу
      Постанова ГПУ про зупинку слідства щодо Мангера та Левіна

      Представники родини Гандзюк і захист Мангера підтвердили інформацію про зупинку розслідування. Обидві сторони проти такого рішення ГПУ.

      Що відомо про Гандзюк та розслідування її вбивства?31 липня виповнюється рік з дня жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. ЇЇ облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні.

      Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури. Виконавців виявили та затримали, однак замовники нападу можуть уникнути покарання. 

      Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Гандзюк, який спричинив її смерть.

      Вбивство Гандзюк: що відомо – у відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер
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