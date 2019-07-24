Вбивство Гандзюк: причетність Мангера та Левіна більше не розслідують

Владислава Мангера та Олексія Левіна підозрювали в організації нападу на Катерину Гандзюк, через який вона померла. Однак 16 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо них.

Постановою Генпрокуратури про зупинку слідства щодо Мангера і Левіна незадоволені і представники Мангера, і представники сторони потерпілих, пише "Слідство.Інфо", адже підозрювані можуть уникнути відповідальності.

До теми: 19 липня стало відомо, що набув чинності вирок виконавцям вбивства Гандзюк

Постанова Генпрокуратури, яку оприлюднили журналісти, виокремила підозрюваних (Владислава Мангера та Олексія Левіна) у одне провадження і – зупинила його. Мовляв, Левін перебуває в розшуку і щодо нього неможливо здійснювати слідчі дії в Україні.

Підставою такого рішення прокурорів стала стаття 280 Кримінального кодексу, а саме: "У зв'язку з оголошенням його в розшук та наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва".





Постанова ГПУ про зупинку слідства щодо Мангера та Левіна

Представники родини Гандзюк і захист Мангера підтвердили інформацію про зупинку розслідування. Обидві сторони проти такого рішення ГПУ.

Що відомо про Гандзюк та розслідування її вбивства?31 липня виповнюється рік з дня жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. ЇЇ облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні.



Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури. Виконавців виявили та затримали, однак замовники нападу можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Гандзюк, який спричинив її смерть.

Вбивство Гандзюк: що відомо – у відео 24 каналу