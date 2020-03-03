Питання звільнення Рябошапки Рада не розглядатиме, – Скічко

На вимогу президента Володимира Зеленського Верховна Рада 4 березня збереться на позачергове засідання. На ньому розглядатимуть питання кадрових змін в уряді. Однак генерального прокурора Руслана Рябошапку звільняти не планують.

Про те, що очільника Офісу генпрокуратури Руслана Рябошапку залишать на посаді, у коментарі 24 каналу заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Скічко.

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Питання генпрокурора завтра (4 березня – 24 канал) розглядатися не буде,

– зазначив Скічко.

Однак, за його словами, все залежатиме від звіту за результатами виконаної за 6 місяців роботи. Матиме значення те, на якому етапі важливі справи, за які відповідає Офіс генпрокурора.

"Ми заслухаємо звіт, потім відбудеться обговорення, а тоді прийматимемо рішення", – додав нардеп.

Скічко також прокоментував роботу МВС. За його словами, відомство впродовж 6 місяців працювало краще, ніж інші міністерства. Водночас нардеп наголосив, що є у чому вдосконалюватися.

Що відомо про можливу відставку Рябошапки

У Верховній Раді вже зібрали 180 (зі 150 необхідних) підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Подання щодо висловлення недовіри Рябошапці подав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, він також ініціював збір підписів. Це питання можуть винести на розгляд парламенту 4 березня.

за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Подання щодо висловлення недовіри Рябошапці подав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, він також ініціював збір підписів. Це питання можуть винести на розгляд парламенту 4 березня. Генпрокурор також був присутнім на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу", яке відбулося напередодні позачергово засідання Ради.

Що відомо про позачергове засідання Ради? Дмитро Разумков скликав засідання Верховної Ради на 4 березня на вимогу президента Зеленського. На ньому депутати розглядатимуть декілька питань, деякі з них можуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів України.