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      Вопрос увольнения Рябошапки Рада не будет рассматривать, – Скичко

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      По требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание. На нем будут рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве. Однако генерального прокурора Руслана Рябошапку увольнять не планируют.

      О том, что главу Офиса Генпрокуратуры Руслана Рябошапку оставят на должности, в комментарии 24 каналу заявил нардеп "Слуги народа" Александр Скичко.

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      Вопрос генпрокурора завтра (4 марта – 24 канал) рассматриваться не будет,
      – отметил Скичко.

      Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. А именно от того, на каком этапе важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

      "Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", – добавил нардеп.

      Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. Однако есть в чем совершенствоваться.

      Что известно о возможной отставке Рябошапки

      • В Верховной Раде уже собрали 180 (из 150 необходимых) подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Представление о выражении недоверия Рябошапке подал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, он также инициировал сбор подписей. Этот вопрос могут вынести на рассмотрение парламента 4 марта.
      • Генпрокурор также присутствовал на вечернем заседании фракции "Слуга народа", которое состоялось накануне внеочередного заседания Рады.

      Что известно о внеочередном заседании Рады?Дмитрий Разумков созвал заседание Верховной Рады на 4 марта по требованию президента Зеленского. На нем депутаты рассмотрят несколько вопросов, некоторые из них могут касаться ротаций в Кабинете Министров Украины.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Кабинет Министров Украины Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Новости Украины Новости политики
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