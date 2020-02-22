Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна дозволили екстрадувати з Болгарії в Україну

Підозрюваного у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк – Олексія Левіна (Москаленка) екстрадують в Україну з Болгарії. Рішення про екстрадицію схвалив суд Болгарії.

Суд визнав обґрунтованим клопотання України про екстрадицію Левіна, повідомляє місцеве видання "Флагман" з посиланням на місцевого прокурора Георгія Чиньова. Проте захист Левіна має право подати апеляцію.

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Якщо він подасть апеляцію, апеляційний суд розгляне справу протягом 7 днів. Водночас, щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також ухвалив рішення про її арешт,

– заявив прокурор.

Левіна затримали в Болгарії 24 січня за підозрою в організації вбивства Гандзюк. За даними СБУ, Москаленко – ключова особа, яка пов'язує виконавців і замовників злочину. Україна попросила Болгарію екстрадувати Левіна.

У Болгарії раніше повідомили, що Гандзюк потрапив туди через Румунію у 2018 році.

Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак. У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався та навіть змінив зовнішність.

Що відомо про Олексія Левіна? Левін – кримінальний авторитет з Херсонщини, працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. Це інформація слідства. Левін виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож його оголосили в міжнародний розшук.

Яка роль Левіна у справі Гандзюк

Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців вбивства Гандзюк (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). За даними слідства, саме через Левіна передавали гроші родинам інших підозрюваних у справі, щоб купити їхнє мовчання.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

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Що відомо про вбивство Гандзюк

На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Кого підозрюють у злочині і кого вже покарали

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Підозрювані: