Затриманий у справі Гандзюк Олексій Левін змінював зовнішність – поліція Болгарії

Олексія Левіна затримали у Болгарії 24 січня. Вже найближчими днями йому мають обрати запобіжний захід. Тим часом болгарські правоохоронці дивують новиною: чоловік змінив зовнішність, тому упізнати розшукуваного Інтерполом підозрюваного було вкрай важко.

Затримати Левіна вдалося завдяки відбиткам пальців. Про це інформує "Слідство. Інфо" з посиланням на брифінг болгарських правоохоронців.

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Левін змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців,

– повідомили поліцейські.

Під час затримання Левіна у нього вдома вилучили два паспорти: місцевий і закордонний. Йому заборонили покидати територію країни, найближчим часом суд має розв'язати питання про його екстрадицію в Україну.

Як Левін опинився у Болгарії:

У Болгарії переконують: підозрюваний у справі Гандзюк потрапив до їхньої країни через Румунію у 2018 році.

Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак.

У Болгарії Левін ніде офіційно не реєструвався.

Коли Левіну оберуть запобіжний захід:

Поки Левіна лише затримали, запобіжний захід йому оберуть, найімовірніше, 28 січня.

До цього чоловіку лише збільшували час утримання.

Затримали його 24 січня у болгарському місті Бургас.

Хто такий Олексій Левін? Левін (Москаленко) є кримінальним авторитетом з Херсонщини. Раніше він працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а ще – радником голови облради Владислава Мангера. Левін покинув Україну невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож його оголосили в міжнародний розшук.

Левін – ключова фігура, яка пов'язує виконавців злочину (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). Саме через Левіна передавали гроші родинам інших підозрюваних у справі Гандзюк, щоб купити їхнє мовчання.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк:

На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою.

Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували її, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Координатор замаху вважають Сергія Торбіна, він був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, безпосередній нападник на активістку Микита Грабчук – 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Досі у ролі підозрюваних перебувають 3 осіб: Олексій Москаленко (Левін), який начебто організував вбивство, Ігор Павловський нібито замовляв вбивство (перебуває під вартою), Владислав Мангер – ще один замовник вбивства (перебуває на волі під заставою).

Подробиці справи про вбивство Катерини Гандзюк читайте на сайті 24 каналу.