Задержанный по делу Гандзюк Алексей Левин менял внешность – полиция Болгарии

Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Уже в ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения. Между тем болгарские правоохранители удивляют новостью: мужчина изменил внешность, поэтому узнать разыскиваемого Интерполом подозреваемого было крайне трудно.

Задержать Левина удалось благодаря отпечаткам пальцев. Об этом сообщает "Следствие. Инфо" со ссылкой на брифинг болгарских правоохранителей.

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Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев,

– сообщили полицейские.

Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта: местный и заграничный. Ему запретили покидать территорию страны, в ближайшее время суд решит вопрос о его экстрадиции в Украину.

Как Левин оказался в Болгарии:

В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.

Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.

В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался.

Когда Левину изберут меру пресечения:

Пока что Левина только задержали, меру пресечения ему изберут, скорее всего, 28 января.

До этого мужчине лишь увеличивали время содержания.

Задержали его 24 января во болгарском городе Бургас.

Кто такой Алексей Левин?

Левин (Москаленко) является криминальным авторитетом из Херсона. Ранее он работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а еще – советником главы облсовета Владислава Мангера. Левин покинул Украину вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому его объявили в международный розыск.

Левин – ключевая фигура, которая связывает исполнителей преступления (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы купить их молчание.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:

На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.

Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали ее, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

Координатором покушения считают Сергея Торбин, он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, непосредственный нападавший на активистку Никита Грабчук – 6 годам тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4 годам заключения, Виктор Горбунов – 3 годам.

До сих пор в качестве подозреваемых числятся 3 человек: Алексей Москаленко (Левин), который якобы организовал убийство, Игорь Павловский якобы заказывал убийство (находится под стражей), Владислав Мангер – еще один заказчик убийства (находится на свободе под залогом).

Подробности дела об убийстве Екатерины Гандзюк читайте на сайте 24 канала.