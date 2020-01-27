Задержанный по делу Гандзюк Алексей Левин менял внешность – полиция Болгарии
Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Уже в ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения. Между тем болгарские правоохранители удивляют новостью: мужчина изменил внешность, поэтому узнать разыскиваемого Интерполом подозреваемого было крайне трудно.
Задержать Левина удалось благодаря отпечаткам пальцев. Об этом сообщает "Следствие. Инфо" со ссылкой на брифинг болгарских правоохранителей.
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Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев,
– сообщили полицейские.
Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта: местный и заграничный. Ему запретили покидать территорию страны, в ближайшее время суд решит вопрос о его экстрадиции в Украину.
Как Левин оказался в Болгарии:
- В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.
- Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.
- В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался.
Когда Левину изберут меру пресечения:
- Пока что Левина только задержали, меру пресечения ему изберут, скорее всего, 28 января.
- До этого мужчине лишь увеличивали время содержания.
- Задержали его 24 января во болгарском городе Бургас.
Кто такой Алексей Левин?
Левин (Москаленко) является криминальным авторитетом из Херсона. Ранее он работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а еще – советником главы облсовета Владислава Мангера. Левин покинул Украину вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому его объявили в международный розыск.
Левин – ключевая фигура, которая связывает исполнителей преступления (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы купить их молчание.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:
- На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.
- Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали ее, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
- Координатором покушения считают Сергея Торбин, он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, непосредственный нападавший на активистку Никита Грабчук – 6 годам тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4 годам заключения, Виктор Горбунов – 3 годам.
- До сих пор в качестве подозреваемых числятся 3 человек: Алексей Москаленко (Левин), который якобы организовал убийство, Игорь Павловский якобы заказывал убийство (находится под стражей), Владислав Мангер – еще один заказчик убийства (находится на свободе под залогом).
Подробности дела об убийстве Екатерины Гандзюк читайте на сайте 24 канала.