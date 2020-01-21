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      Дело Гандзюк: Павловскому избрана мера пресечения

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      Игорь Павловский / Фейсбук-страница Игоря Павлика

      Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому. Его отправили под стражу на 1,5 месяца. Павловского подозревают в руководстве преступной организацией. Также он является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

      Отметим, что суд над Павловским должен был начаться в 12:00 21 декабря, но его перенесли на 15:00 из-за отсутствия подозреваемого. В итоге судебное заседание началось только в 15:35. Павловский на заседание суда пришел на костылях и сидел, все время держа их перед собой.

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      Прокуроры просили для Павловского меру пресечения в 60 суток под стражей без альтернативы внесения залога. Представитель стороны обвинения подчеркивал, что Павловский "может скрываться от органов досудебного расследования и препятствовать уголовному расследованию, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых". Кроме того, он мог “уничтожить или подделать вещи и документы, которые имеют значение для досудебного следствия, незаконно противодействовать следствию”.

      Адвокаты Павловского, со своей стороны, подчеркивали, что сажать под стражу их подзащитного нет необходимости, ведь он сотрудничал со следствием и к тому же очень болен. В то же время, по их словам, нет никаких признаков, что Павловский может убежать. Защитники добавили, что пока не увидели от следствия доказательств, которые бы свидетельствовали о преступлениях Павловского.

      В итоге суд ходатайство удовлетворил частично. Итак, Павловский будет находиться под стражей с 21 января по 4 марта 2020 года.

      Павуловський, суд, Гандзюк
      Суд над Игорем Павловским / 24 канал 

      Что во время суда говорили прокуроры

      По словам прокуроров, Павловский привлекал Сергея Торбина (координатор покушения на Гандзюк) и других неустановленных людей для осуществления преступной деятельности и для сопровождения преступлений. Это преступная группировка совершала преступления против собственности, связанных с умышленным повреждением имущества, преступления против общественной деятельности и против жизни человека. В частности, прокуроры рассказали, как Павловский поручил мужчинам на фамилии Пилипенко и Брага и другим лицам уничтожить сжечь авто активистов.

      Кроме того, они сообщили, что Павловский организовывал массовые беспорядки, в частности под стенами Олешковского райсовета. К ним привлекли по меньшей мере 50 человек. Более того, по указанию Торбина и Павловского заблокировали вход в здание для тех, кто хотел присутствовать на заседании сессии.

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      Что говорит о деле Гандзюк Павловский

      До избрания меры пресечения во время общения с журналистами Павловский, комментируя свою роль в деле Гандзюк, отметил, что был лишь случайным слушателем. Однако, не смог подробно объяснить, что это означает.

      Также Павловский рассказал, что к нему приезжал Сергей Торбин и якобы просил деньги для поездки в Киев. По словам Павловского, это произошло 17 июля, то есть за несколько дней до нападения на Екатерину Гандзюк. Кроме того, Павловский встречался с Алексеем Левиным (подозреваемый в организации убийства), и тот якобы также просил деньги.

      Павловский утверждает, что не знал о подготовке преступления и вообще не знал о покушении на Екатерину Гандзюк. В то же время он утверждает, что его вообще не просили повлиять на следствие после покушения на Гандзюк. Правда, во время суда следователи заявили, что Павловский все же имел влияние на правоохранительные органы. В частности, есть распечатки телефонных разговоров, из которых видно, что он лично созванивался с бывшими руководителями полиции и СБУ Херсонской области.

      Что предшествовало этим событиям

      Накануне, 20 января, в Херсоне прошли массовые обыски по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. В то же время состоялась спецоперация по устранению преступной группировки. Его органзиатором собственно и является Павловский.

      Также обыски провели у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

      Впоследствии Павловскому вручили подозрение и задержали.

      Павловский является бывшим помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого также подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Павловский уже ранее находился в СИЗО по делу Гандзюк, но его выпустили под домашний арест под предлогом "ужасное состояние здоровья".

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      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: коротко

      Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года. Медики долгое время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получило ожоги.

      Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

      Кого уже наказали за нападение на Екатерину Гандзюк

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В декабре 2018 года подозрение в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Но он бежал за границу и находится в розыске.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Дело Екатерины Гандзюк
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