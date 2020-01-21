Справа Гандзюк: Павловському обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському. Його відправили під варту на 1,5 місяці. Павловського підозрюють у керівництві злочинною організацією. Також він є фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Зауважимо, що суд на Павловським мав початись о 12:00 21 грудня, але його перенесли на 15:00 через відсутність підозрюваного. Зрештою судове засідання почалось тільки о 15:35. Павловський на засідання суду прийшов на милицях і сидів, весь час тримаючи їх перед собою.

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Прокурори просили для Павловського запобіжний захід у 60 діб під вартою без альтернативи внесення застави. Представник сторони обвинувачення наголошував, що Павловський "може переховуватись від органів досудового розслідування тпа перешкоджати кримінальному розслідуванню, незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних". У підсумку суд клопотання задовольнив частково. Отже, Павловський перебуватиме під вартою з 21 січня по 4 березня 2020 року.



Суд над Ігорем Павловським / 24 канал

Що передувало цим подіям

Напередодні, 20 січня, у Херсоні пройшли масові обшуки за справою вбивства активістки Катерини Гандзюк. Водночас відбулася спецоперація з усунення злочинного угруповання. Його органзіатором власне і є Павловський .

Також обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

Згодом Павловському вручили підозру та затримали.

Павловський є колишнім помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), якого також підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Павловський вже раніше перебував у СІЗО за справою Гандзюк, але його випустили під домашній арешт начебто через "жахливий стан здоров’я".

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Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: коротко

Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Кого вже покарали за напад на Катерину Гандзюк

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

– 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

та – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Але він утік за кордон і перебуває в розшуку.

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