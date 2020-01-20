Обшуки у справі Гандзюк: чому правоохоронці активізувались лише зараз

У Херсоні 20 січня відбулися масові обшуки у справі Гандзюк та пройшла спецоперація з усунення злочинного угруповання. Організатор цього угруповання, Ігор Павловський, колишній помічник екснардепа, звинувачується в справі про напад на Гандзюк. Прокурори вже повідомили про підозру Павловському та ще дев'ятьом членам злочинної організації.

Детальніше про обшуки та чому правоохоронці активізувались лише зараз в ефірі 24 каналу розповів друг загиблої активістки Олександр Власов.

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За його словами, обшуки проводилися і в херсонського "криміналітету" в Олексія Левіна, відомого як "Москал". Правоохоронці прийшли з візитом до "Заї". Згодом вони обшукали Галушко, який, за повідомленням, відповідав за "кришування" місцевих курортів.

Те, що слідство почало діяльність лише зараз, Власов пов'язує з тим, що Генпрокуратура вирішила "відмити" своє ім'я у цій справі та показати, що у цій країні справді існує влада. Друг загиблої вважає це останньою надією, сподівається, що справа зійде з місця і дійде до логічного завершення.

Це такий криміналітет, якому вдалося інтегруватись у владу. Деякі отримали посади радників мера, деякі – голови облради або депутатів облради. Зараз ці люди поводяться дуже спокійно і пишуть у соцмережах, що у них все добре, нічого не трапилось і життя у них триває. Всі давали свідчення, що до цієї справи причетні Гордєєв і Рищук, проте офіційні підозри їм вручені не були,

– повідомив Олександр Власов.

Зокрема, обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

Дивіться відео розмови з Олександром Власовим:

Що відомо про обшуки в Херсоні у справі вбивства Гандзюк?

Прокурори вже повідомили про підозру Ігорю Павловському – колишньому помічнику народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"). Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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Обвинувальний акт щодо нього вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси. Також повідомляють про підозру іншим членам злочинної організації. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.



Обшуки у Херсоні/фото gp.gov.ua/ua

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Громадська активістка та радниця мера Херсона – Катерина Гандзюк померла трохи більше, ніж рік тому. Смерть її настала через кілька місяців після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків. Медики провели низку операцій та декілька місяців боролися за життя Катерини Гандзюк. 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.



Катерина Гандзюк

Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок п'ятьом фігурантам вбивства активістки: