Обыски по делу Гандзюк: почему правоохранители активизировались только сейчас

В Херсоне 20 января прошли массовые обыски по делу Гандзюк и прошла спецоперация по устранению преступной группировки. Организатор этой группировки, Игорь Павловский, бывший помощник экс-нардепа, обвиняемого в деле о нападении на Гандзюк. Прокуроры уже сообщили о подозрении Павловскому и еще девяти членам преступной организации.

Подробнее об обысках и почему правоохранители активизировались лишь сейчас в эфире 24 канала рассказал друг погибшей активистки Александр Власов.

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По его словам, обыски проводились и у херсонского "криминалитета" Алексея Левина, известного как "Москал". Правоохранители пришли с визитом в "Заи". Впоследствии они обыскали Галушко, который, по сообщению, отвечал за "крышевание" местных курортов.

То, что следствие начало деятельность только сейчас, Власов связывает с тем, что Генпрокуратура решила "отмыть" свое имя в этом деле и показать, что в этой стране действительно существует власть. Друг погибшей считает это последней надеждой, надеется, что дело двинется с места и дойдет к логическому завершению.

Это такой криминалитет, которому удалось интегрироваться во власть. Некоторые получили должности советников мэра, некоторые – председателя облсовета или депутатов облсовета. Сейчас эти люди ведут себя очень спокойно и пишут в соцсетях, что у них все хорошо, ничего не случилось и жизнь у них продолжается. Все давали показания, что к этому делу причастны Гордеев и Рищук, однако официальные подозрения им вручены не были,

– сообщил Александр Власов.

В частности, обыски провели у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве Гандзюк.

Смотрите видео разговора с Александром Власовым:

Что известно об обысках в Херсоне по делу убийства Гандзюк?

Прокуроры уже сообщили о подозрении Игорю Павловскому – бывшему помощнику народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"). Его подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы. Также сообщают о подозрении другим членам преступной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



Обыски в Херсоне/фото gp.gov.ua/ua

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Общественная активистка и советник мэра Херсона – Екатерина Гандзюк умерла чуть больше, чем год назад. Смерть ее наступила через несколько месяцев после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате она получила 30% ожогов тела. Медики провели ряд операций и несколько месяцев боролись за жизнь Екатерины Гандзюк. 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.



Екатерина Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым фигурантам убийства активистки: