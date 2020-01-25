Напад на Гандзюк: екстрадиція ймовірного організатора Левіна може тривати роками

Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк – Олександра Москаленка (Левіна) можуть екстрадувати з Болгарії в період від 30-40 днів і до невизначеного терміну.

Москаленка (Левіна) затримали в Болгарії 24 січня за підозрою в організації вбивства Гандзюк. За даними СБУ, Москаленко – ключова особа, яка пов'язує виконавців і замовників злочину.

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"Тепер питання в екстрадиції і її термінах. Вони можуть варіюватися від 30-40 днів, якщо буде отримано дозвіл на спрощену процедуру екстрадиції, до невизначеного терміну, що дуже небажано", – сказало виданню "Дзеркало тижня" джерело в СБУ.

За даними джерела, Левін перебував на високій позиції в рейтингу Інтерполу, оскільки мовилося про його імовірну причетність до вбивства Гандзюк. Інформацію про місце перебування Левіна болгарській поліції повідомила саме українська сторона, зазначило джерело.

Яка роль Москаленка (Левіна) у справі Гандзюк

Левін – кримінальний авторитет з Херсонщини, працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. Це інформація слідства.

Левін виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож Левіна оголосили в міжнародний розшук.

Левін – ключова фігура, яка пов'язує виконавців злочину (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). Саме через Левіна передавали гроші родинам інших підозрюваних у справі Гандзюк, щоб купити їхнє мовчання.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

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Що відомо про вбивство Гандзюк

На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Кого підозрюють у злочині і кого вже покарали

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Підозрювані: