Нападение на Гандзюк: экстрадиция предполагаемого организатора Левина может длиться годами
Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк – Александра Москаленко (Левина) могут экстрадировать из Болгарии в период от 30-40 дней и до неопределенного срока.
Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января по подозрению в организации убийства Гандзюк. По данным СБУ, Москаленко – ключевое лицо, которое связывает исполнителей и заказчиков преступления.
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"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал изданию "Зеркало недели" источник в СБУ.
По данным источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку говорилось о его вероятной причастности к убийству Гандзюк. Информацию о местонахождении Левина болгарской полиции сообщила именно украинская сторона, отметил источник.
Какова роль Москаленко (Левина) в деле Гандзюк
- Левин – криминальный авторитет из Херсона, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. Это информация следствия.
- Левин выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому Левина объявили в международный розыск.
- Левин – ключевая фигура, которая связывает исполнителей преступления (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы купить их молчание.
- Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
- Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.
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Что известно об убийстве Гандзюк
На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
Кого подозревают в преступлении и кого уже наказали
В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления
- координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
- нападавший Никита Грабчук – к 6 годам тюрьмы,
- причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
- Виктор Горбунов – 3 года.
Подозреваемые:
- Алексей Москаленко (Левин) – подозреваемый в организации убийства, его задержали в январе 2020 года.
- Игорь Павловский – подозреваемый в заказе убийства, находится под стражей.
- Владислав Мангер – подозреваемый в заказе убийства, находится на свободе под залогом.