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      Нападение на Гандзюк: экстрадиция предполагаемого организатора Левина может длиться годами

      24 Читати новину українською
      Левин (Москаленко) – подозреваемый в организации нападения на Гандзюк / Интерпол

      Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк – Александра Москаленко (Левина) могут экстрадировать из Болгарии в период от 30-40 дней и до неопределенного срока.

      Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января по подозрению в организации убийства Гандзюк. По данным СБУ, Москаленко – ключевое лицо, которое связывает исполнителей и заказчиков преступления.

      К теме: Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк

      "Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал изданию "Зеркало недели" источник в СБУ.

      По данным источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку говорилось о его вероятной причастности к убийству Гандзюк. Информацию о местонахождении Левина болгарской полиции сообщила именно украинская сторона, отметил источник.

      Какова роль Москаленко (Левина) в деле Гандзюк

      • Левин – криминальный авторитет из Херсона, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. Это информация следствия.
      • Левин выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому Левина объявили в международный розыск.
      • Левин – ключевая фигура, которая связывает исполнителей преступления (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы купить их молчание.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Читайте также: СБУ: Родным подозреваемых по делу Гандзюк передавались деньги от Левина

      Что известно об убийстве Гандзюк

      На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Кого подозревают в преступлении и кого уже наказали

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападавший Никита Грабчук – к 6 годам тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Подозреваемые:

      Владимиру Зеленскому 42: биография президента Украины
      сегодня
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Болгария Криминальные новости Расследования Дело Екатерины Гандзюк
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