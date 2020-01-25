Нападение на Гандзюк: экстрадиция предполагаемого организатора Левина может длиться годами

Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк – Александра Москаленко (Левина) могут экстрадировать из Болгарии в период от 30-40 дней и до неопределенного срока.

Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января по подозрению в организации убийства Гандзюк. По данным СБУ, Москаленко – ключевое лицо, которое связывает исполнителей и заказчиков преступления.

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"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал изданию "Зеркало недели" источник в СБУ.

По данным источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку говорилось о его вероятной причастности к убийству Гандзюк. Информацию о местонахождении Левина болгарской полиции сообщила именно украинская сторона, отметил источник.

Какова роль Москаленко (Левина) в деле Гандзюк

Левин – криминальный авторитет из Херсона, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. Это информация следствия.

Левин выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому Левина объявили в международный розыск.

Левин – ключевая фигура, которая связывает исполнителей преступления (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы купить их молчание.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".

Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

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Что известно об убийстве Гандзюк

На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

Кого подозревают в преступлении и кого уже наказали

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападавший Никита Грабчук – к 6 годам тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

Подозреваемые: