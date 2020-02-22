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      Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина позволили экстрадировать из Болгарии в Украину

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      Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина позволили экстрадировать из Болгарии в Украину / Коллаж 24 канала

      Подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк – Алексея Левина (Москаленко) экстрадируют в Украину из Болгарии. Решение об экстрадиции одобрил суд Болгарии.

      Суд признал обоснованным ходатайство Украины об экстрадиции Левина, сообщает местное издание "Флагман" со ссылкой на местного прокурора Георгия Чинева. Однако у защиты Левина есть право подать апелляцию.

      Читайте также: Левин изменял внешность – полиция Болгарии

      Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте,
      – заявил прокурор.

      Левина задержали в Болгарии 24 января по подозрению в организации убийства Гандзюк. По данным СБУ, Москаленко – ключевое лицо, которое связывает исполнителей и заказчиков преступления. Украина попросила Болгарию экстрадировать Левина.

      В Болгарии ранее сообщили, что Гандзюк попал туда через Румынию в 2018 году.

      Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался и даже изменил внешность.

      Что известно об Алексее Левине?Левин – криминальный авторитет из Херсона, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником главы облсовета Владислава Мангера. Это информация следствия. Левин выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому его объявили в международный розыск.

      Какова роль Левина в деле Гандзюк

      • Левин – ключевое лицо, которое связывает исполнителей убийства Гандзюк (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). По данным следствия, именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу, чтобы купить их молчание.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель главы Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Читайте также: СБУ: Родным подозреваемых по делу Гандзюк передавались деньги от Левина

      Что известно об убийстве Гандзюк

      На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Кого подозревают в преступлении и кого уже наказали

      В июне 2019 суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Подозреваемые:

      • Алексей Москаленко (Левин) – подозреваемый в организации убийства, его задержали в январе 2020 года.
      • Игорь Павловский – подозреваемый в заказе убийства, находится под стражей.
      • Владислав Мангер – подозреваемый в заказе убийства, находится на свободе под залогом.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Судьи Новости Херсона Болгария Расследования Дело Екатерины Гандзюк
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