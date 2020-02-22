Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина позволили экстрадировать из Болгарии в Украину

Подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк – Алексея Левина (Москаленко) экстрадируют в Украину из Болгарии. Решение об экстрадиции одобрил суд Болгарии.

Суд признал обоснованным ходатайство Украины об экстрадиции Левина, сообщает местное издание "Флагман" со ссылкой на местного прокурора Георгия Чинева. Однако у защиты Левина есть право подать апелляцию.

Читайте также: Левин изменял внешность – полиция Болгарии

Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте,

– заявил прокурор.

Левина задержали в Болгарии 24 января по подозрению в организации убийства Гандзюк. По данным СБУ, Москаленко – ключевое лицо, которое связывает исполнителей и заказчиков преступления. Украина попросила Болгарию экстрадировать Левина.

В Болгарии ранее сообщили, что Гандзюк попал туда через Румынию в 2018 году.

Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался и даже изменил внешность.

Что известно об Алексее Левине?Левин – криминальный авторитет из Херсона, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником главы облсовета Владислава Мангера. Это информация следствия. Левин выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году. Поэтому его объявили в международный розыск.

Какова роль Левина в деле Гандзюк

Левин – ключевое лицо, которое связывает исполнителей убийства Гандзюк (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). По данным следствия, именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых по делу, чтобы купить их молчание.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель главы Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".

Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

Читайте также: СБУ: Родным подозреваемых по делу Гандзюк передавались деньги от Левина

Что известно об убийстве Гандзюк

На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

Кого подозревают в преступлении и кого уже наказали

В июне 2019 суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

Подозреваемые: