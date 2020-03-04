Обновленное правительство: на кого будут ставить при смене премьера Гончарука и министров
Есть объективные предпосылки кадровых ротаций Кабмина, в частности, что касается и увольнения премьера Гончарука. Ставка будет делаться на людей, у которых есть управленческий опыт. Правительство будет продолжать традицию технократичности – отсутствие политической окраски.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Багинский.
Интересно: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно
Ожидания по поводу правительства Гончарука в определенной степени не оправдали себя. Кроме того, произошло экономическое падение в четвертом квартале 2019 года. В частности, недополучение денег из таможни. Поэтому с точки зрения президента Зеленского могут быть жалобы на деятельность Кабмина,
– отмечает Андрей Багинский.
Что известно об отставке Гончарука
- Верховная Рада все таки получила заявление об отставке от Гончарука – будет рассматривать ее на внеочередном заседании 4 марта. Скорее всего, обязанности премьер-министра будет выполнять Денис Шмыгаль.
- 3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что поступило заявление от имени Гончарука, в котором он требует запретить парламенту рассматривать его отставку. Когда пресс-секретарь Гончарука и сайт Кабмина опровергли эту информацию, с сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука, а глава суда Павел Вовк сообщил, что не знает, кто подал иск от имени премьера.
- Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.
В то же время, отмечает эксперт, нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль, который, очевидно, будет исполняющим обязанности главы правительства – не столько представитель олигархических интересов, сколько человек с управленческим опытом. В отличие от Гончарука, замечает Багинский, у Шмыгаля есть опыт управления энергетическим предприятием, работы в городской госадминистрации. Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковске ОГА. И это усиление правительства.
Читайте также: Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, может войти в новый Кабмин
Должности министров
Говоря о других кадровых изменениях, Багинский отметил: Министерство экономики и сельского хозяйства будет разделено. А его нынешний руководитель Милованов возглавит Министерство сельского хозяйства. Это связано с необходимостью завершения земельной реформы. В отношении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, то первоочередная причина ее замены – эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. От Минздрава ожидали большей коммуникации с населением.
По поводу министра Кабмина Дубилета, то, скорее всего, свою роль сыграла инициатива чиновника с переписью населения. Перепись была заменена оценкой данных. И ее результаты нельзя назвать объективными. Мы так и не получили полной информации по поводу социально-демографического состава населения, говорит Багинский.
Ставка на людей с управленческим опытом, плюс профильный подход. К примеру, если говорить о возможном министре обороны, то, очевидно, это будет человек из структуры ВСУ. То же касается Минздрава – Илья Емец – представитель медицинской отрасли. И технократический подход. Анонсированные новые руководители министерств – не имеют конкретной политической или идеологической позиции,
– подчеркивает Андрей Багинский.
Кто и какие должности займет в обновленном правительстве
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Иван Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.