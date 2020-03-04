Обновленное правительство: на кого будут ставить при смене премьера Гончарука и министров

Есть объективные предпосылки кадровых ротаций Кабмина, в частности, что касается и увольнения премьера Гончарука. Ставка будет делаться на людей, у которых есть управленческий опыт. Правительство будет продолжать традицию технократичности – отсутствие политической окраски.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Багинский.

Интересно: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно

Ожидания по поводу правительства Гончарука в определенной степени не оправдали себя. Кроме того, произошло экономическое падение в четвертом квартале 2019 года. В частности, недополучение денег из таможни. Поэтому с точки зрения президента Зеленского могут быть жалобы на деятельность Кабмина,

– отмечает Андрей Багинский.

Что известно об отставке Гончарука

Верховная Рада все таки получила заявление об отставке от Гончарука – будет рассматривать ее на внеочередном заседании 4 марта. Скорее всего, обязанности премьер-министра будет выполнять Денис Шмыгаль .

. 3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что поступило заявление от имени Гончарука, в котором он требует запретить парламенту рассматривать его отставку. Когда пресс-секретарь Гончарука и сайт Кабмина опровергли эту информацию, с сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука, а глава суда Павел Вовк сообщил, что не знает, кто подал иск от имени премьера.

Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

В то же время, отмечает эксперт, нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль, который, очевидно, будет исполняющим обязанности главы правительства – не столько представитель олигархических интересов, сколько человек с управленческим опытом. В отличие от Гончарука, замечает Багинский, у Шмыгаля есть опыт управления энергетическим предприятием, работы в городской госадминистрации. Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковске ОГА. И это усиление правительства.

Читайте также: Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, может войти в новый Кабмин

Должности министров

Говоря о других кадровых изменениях, Багинский отметил: Министерство экономики и сельского хозяйства будет разделено. А его нынешний руководитель Милованов возглавит Министерство сельского хозяйства. Это связано с необходимостью завершения земельной реформы. В отношении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, то первоочередная причина ее замены – эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. От Минздрава ожидали большей коммуникации с населением.

По поводу министра Кабмина Дубилета, то, скорее всего, свою роль сыграла инициатива чиновника с переписью населения. Перепись была заменена оценкой данных. И ее результаты нельзя назвать объективными. Мы так и не получили полной информации по поводу социально-демографического состава населения, говорит Багинский.

Ставка на людей с управленческим опытом, плюс профильный подход. К примеру, если говорить о возможном министре обороны, то, очевидно, это будет человек из структуры ВСУ. То же касается Минздрава – Илья Емец – представитель медицинской отрасли. И технократический подход. Анонсированные новые руководители министерств – не имеют конкретной политической или идеологической позиции,

– подчеркивает Андрей Багинский.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве