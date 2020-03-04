14:01
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Обновленное правительство: на кого будут ставить при смене премьера Гончарука и министров

      - Читати новину українською

      Есть объективные предпосылки кадровых ротаций Кабмина, в частности, что касается и увольнения премьера Гончарука. Ставка будет делаться на людей, у которых есть управленческий опыт. Правительство будет продолжать традицию технократичности – отсутствие политической окраски.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Багинский.

      Интересно: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно

      Ожидания по поводу правительства Гончарука в определенной степени не оправдали себя. Кроме того, произошло экономическое падение в четвертом квартале 2019 года. В частности, недополучение денег из таможни. Поэтому с точки зрения президента Зеленского могут быть жалобы на деятельность Кабмина,
      – отмечает Андрей Багинский.

      Что известно об отставке Гончарука

      • Верховная Рада все таки получила заявление об отставке от Гончарука – будет рассматривать ее на внеочередном заседании 4 марта. Скорее всего, обязанности премьер-министра будет выполнять Денис Шмыгаль.
      • 3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что поступило заявление от имени Гончарука, в котором он требует запретить парламенту рассматривать его отставку. Когда пресс-секретарь Гончарука и сайт Кабмина опровергли эту информацию, с сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука, а глава суда Павел Вовк сообщил, что не знает, кто подал иск от имени премьера.
      • Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

      В то же время, отмечает эксперт, нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль, который, очевидно, будет исполняющим обязанности главы правительства – не столько представитель олигархических интересов, сколько человек с управленческим опытом. В отличие от Гончарука, замечает Багинский, у Шмыгаля есть опыт управления энергетическим предприятием, работы в городской госадминистрации. Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковске ОГА. И это усиление правительства.

      Читайте также: Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, может войти в новый Кабмин

      Должности министров

      Говоря о других кадровых изменениях, Багинский отметил: Министерство экономики и сельского хозяйства будет разделено. А его нынешний руководитель Милованов возглавит Министерство сельского хозяйства. Это связано с необходимостью завершения земельной реформы. В отношении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, то первоочередная причина ее замены – эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. От Минздрава ожидали большей коммуникации с населением.

      По поводу министра Кабмина Дубилета, то, скорее всего, свою роль сыграла инициатива чиновника с переписью населения. Перепись была заменена оценкой данных. И ее результаты нельзя назвать объективными. Мы так и не получили полной информации по поводу социально-демографического состава населения, говорит Багинский.

      Ставка на людей с управленческим опытом, плюс профильный подход. К примеру, если говорить о возможном министре обороны, то, очевидно, это будет человек из структуры ВСУ. То же касается Минздрава – Илья Емец – представитель медицинской отрасли. И технократический подход. Анонсированные новые руководители министерств – не имеют конкретной политической или идеологической позиции,
      – подчеркивает Андрей Багинский.

      Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Иван Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба. 
      Гончарук уходит в отставку: что нужно знать о скандале с заявлением в суд
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Отставка правительства Гончарука Алексей Гончарук Тимофей Милованов – новости Денис Шмыгаль Дмитрий Дубилет Зоряна Скалецкая Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:40 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
      Ірина Поліщук
      сегодня , 13:30 Министром иностранных дел может стать Дмитрий Кулеба: что о нем известно
      сегодня , 13:15 Игорь Уманский может возглавить Министерство финансов: что о нем известно
      Ірина Вихрущ
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      сегодня , 13:00 Обнадеживающее событие для государства: в оборонном секторе грядут большие перемены
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук