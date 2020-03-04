Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів
Є об’єктивні передумови кадрових ротацій Кабміну, зокрема, що стосується і звільнення прем’єра Гончарука. Ставка робитиметься на людей, які мають управлінський досвід. Уряд продовжуватиме традицію технократичності – відсутності політичного забарвлення.
Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Багінський.
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Очікування з приводу уряду Гончарука до певної міри не виправдали себе. Крім того, відбулося економічне падання в четвертому кварталі 2019 року. Зокрема, недоотримання грошей з митниці. Тому з точки зору президента Зеленського можуть бути нарікання на діяльність Кабміну,
– зазначає Андрій Багінський.
Що відомо про відставку Гончарука
- Верховна Рада таки отримала заяву про відставку від Гончарука – розглядатиме її на позачерговому засіданні 4 березні. Найімовірніше, обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме Денис Шмигаль.
- 3 березня пресслужба Окружного адміністративного суду Києва повідомила, що надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку. Коли прессекретар Гончарука та сайт Кабміну спростували цю інформацію, з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука, а глава суду Павло Вовк повідомив, що не знає, хто подав позов від імені прем'єра.
- Раніше Гончарук вже подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося 17 січня після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.
Водночас, наголошує експерт, нинішній віцепрем’єр Денис Шмигаль, який, вочевидь, буде виконуючим обов’язки глави уряду, – не стільки представник олігархічних інтересів, скільки людина з управлінським досвідом. На відміну від Гончарука, зауважує Багінський, Шмигаль має досвід управління енергетичним підприємством, роботи в міській держадміністрацій. Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА. І це посилення уряду.
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Посади міністрів
Говорячи про інші кадрові зміни, Багінський відзначив: Міністерство економіки і сільського господарства буде розділено. А його нинішній керівник Милованов очолить Міністерство сільського господарства. Це пов’язано з необхідністю завершення земельної реформи. Щодо міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, то, першочергова причина її заміни – епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Від МОЗ очікували більшої комунікації з населенням.
З приводу міністра Кабміну Дубілета, то, швидше за все, свою роль зіграла ініціатива чиновника з переписом населення. Перепис був замінений оцінкою даних. І його результати не можна назвати об’єктивними. Ми так і не отримали повної інформації з приводу соціально-демографічної складу населення, говорить Багінський.
Ставка на людей з управлінським досвідом, плюс профільний підхід. Приміром, якщо говорити про можливого міністра оборони, то, вочевидь, це буде людина зі структури ЗСУ. Те саме стосується МОЗ – Ілля Ємець – представник медичної галузі. І технократичний підхід. Анонсовані нові керівники міністерств – не мають конкретної політичної чи ідеологічної позиції,
– підкреслює Андрій Багінський.
Хто та які посади займе в оновленому уряді
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.