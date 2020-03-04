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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

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      Гончарук написав заяву про звільнення / Кабінет міністрів України

      Є об’єктивні передумови кадрових ротацій Кабміну, зокрема, що стосується і звільнення прем’єра Гончарука. Ставка робитиметься на людей, які мають управлінський досвід. Уряд продовжуватиме традицію технократичності – відсутності політичного забарвлення.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Багінський.

      Цікаво: Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо

      Очікування з приводу уряду Гончарука до певної міри не виправдали себе. Крім того, відбулося економічне падання в четвертому кварталі 2019 року. Зокрема, недоотримання грошей з митниці. Тому з точки зору президента Зеленського можуть бути нарікання на діяльність Кабміну,
      – зазначає Андрій Багінський.

      Що відомо про відставку Гончарука

      • Верховна Рада таки отримала заяву про відставку від Гончарука – розглядатиме її на позачерговому засіданні 4 березні. Найімовірніше, обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме Денис Шмигаль.
      • 3 березня пресслужба Окружного адміністративного суду Києва повідомила, що надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку. Коли прессекретар Гончарука та сайт Кабміну спростували цю інформацію, з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука, а глава суду Павло Вовк повідомив, що не знає, хто подав позов від імені прем'єра.
      • Раніше Гончарук вже подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося 17 січня після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.

      Водночас, наголошує експерт, нинішній віцепрем’єр Денис Шмигаль, який, вочевидь, буде виконуючим обов’язки глави уряду, – не стільки представник олігархічних інтересів, скільки людина з управлінським досвідом. На відміну від Гончарука, зауважує Багінський, Шмигаль має досвід управління енергетичним підприємством, роботи в міській держадміністрацій. Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА. І це посилення уряду.

      Читайте також: Відставка уряду Гончарука: успіхи і провали, хто може увійти у новий Кабмін

      Посади міністрів

      Говорячи про інші кадрові зміни, Багінський відзначив: Міністерство економіки і сільського господарства буде розділено. А його нинішній керівник Милованов очолить Міністерство сільського господарства. Це пов’язано з необхідністю завершення земельної реформи. Щодо міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, то, першочергова причина її заміни – епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Від МОЗ очікували більшої комунікації з населенням.

      З приводу міністра Кабміну Дубілета, то, швидше за все, свою роль зіграла ініціатива чиновника з переписом населення. Перепис був замінений оцінкою даних. І його результати не можна назвати об’єктивними. Ми так і не отримали повної інформації з приводу соціально-демографічної складу населення, говорить Багінський.

      Ставка на людей з управлінським досвідом, плюс профільний підхід. Приміром, якщо говорити про можливого міністра оборони, то, вочевидь, це буде людина зі структури ЗСУ. Те саме стосується МОЗ – Ілля Ємець – представник медичної галузі. І технократичний підхід. Анонсовані нові керівники міністерств – не мають конкретної політичної чи ідеологічної позиції,
      – підкреслює Андрій Багінський.

      Хто та які посади займе в оновленому уряді

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Відставка уряду Гончарука Дмитро Дубілет Зоряна Скалецька Тимофій Милованов – новини Денис Шмигаль Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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