Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

Є об’єктивні передумови кадрових ротацій Кабміну, зокрема, що стосується і звільнення прем’єра Гончарука. Ставка робитиметься на людей, які мають управлінський досвід. Уряд продовжуватиме традицію технократичності – відсутності політичного забарвлення.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Багінський.

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Очікування з приводу уряду Гончарука до певної міри не виправдали себе. Крім того, відбулося економічне падання в четвертому кварталі 2019 року. Зокрема, недоотримання грошей з митниці. Тому з точки зору президента Зеленського можуть бути нарікання на діяльність Кабміну,

– зазначає Андрій Багінський.

Що відомо про відставку Гончарука

Верховна Рада таки отримала заяву про відставку від Гончарука – розглядатиме її на позачерговому засіданні 4 березні. Найімовірніше, обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме Денис Шмигаль .

заяву про відставку від Гончарука 3 березня пресслужба Окружного адміністративного суду Києва повідомила, що надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку. Коли прессекретар Гончарука та сайт Кабміну спростували цю інформацію, з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука, а глава суду Павло Вовк повідомив, що не знає, хто подав позов від імені прем'єра.

Раніше Гончарук вже подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося 17 січня після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.

Водночас, наголошує експерт, нинішній віцепрем’єр Денис Шмигаль, який, вочевидь, буде виконуючим обов’язки глави уряду, – не стільки представник олігархічних інтересів, скільки людина з управлінським досвідом. На відміну від Гончарука, зауважує Багінський, Шмигаль має досвід управління енергетичним підприємством, роботи в міській держадміністрацій. Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА. І це посилення уряду.

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Посади міністрів

Говорячи про інші кадрові зміни, Багінський відзначив: Міністерство економіки і сільського господарства буде розділено. А його нинішній керівник Милованов очолить Міністерство сільського господарства. Це пов’язано з необхідністю завершення земельної реформи. Щодо міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, то, першочергова причина її заміни – епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Від МОЗ очікували більшої комунікації з населенням.

З приводу міністра Кабміну Дубілета, то, швидше за все, свою роль зіграла ініціатива чиновника з переписом населення. Перепис був замінений оцінкою даних. І його результати не можна назвати об’єктивними. Ми так і не отримали повної інформації з приводу соціально-демографічної складу населення, говорить Багінський.

Ставка на людей з управлінським досвідом, плюс профільний підхід. Приміром, якщо говорити про можливого міністра оборони, то, вочевидь, це буде людина зі структури ЗСУ. Те саме стосується МОЗ – Ілля Ємець – представник медичної галузі. І технократичний підхід. Анонсовані нові керівники міністерств – не мають конкретної політичної чи ідеологічної позиції,

– підкреслює Андрій Багінський.

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