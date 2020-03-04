"Слуга народу" визначатиметься з відставкою Рябошапки після звіту генпрокурора

Питання відставки генпрокурора Руслана Рябошапки розглянуть на засіданні фракції "Слуги народу" 4 березня після звіту про його роботу. Це відбудеться під час позачергового засідання Верховної Ради.

Фракція має питання до Рябошапки щодо реформи прокуратури. Про це сказав журналістам 24 каналу перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту.

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"Під час реформи не завжди відбувається поточна діяльність, тобто не висуваються підозри. Я думаю, що сьогодні ми послухаємо звіт генерального прокурора і тоді будемо робити висновки",

– пояснив Корнієнко.

Водночас заступник голови комітету з питань організації держвлади Олександр Качура додав, що комітет має розглянути звільнення генпрокурора найближчим часом.

Колеги збирають голоси. Я сподіваюсь, що ми це питання (кадрові зміни у правоохоронних органах, – 24 канал) сьогодні обговоримо та вирішимо. Така постанова у Верховній раді є. Я не знаю, чи вона пройшла комітет, чи є вже є рішення. Але я думаю, що сьогодні після звіту буде прийнято рішення,

– заявив Качура.

На тлі імовірної відставки генпрокурора Руслан Рябошапки Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, звернувся до президента Володимира Зеленського. Ганзюк попросив довести справу щодо вбивства його доньки до кінця.

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Що відомо про зміни у Кабміні: головне

Раніше українські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук хоче піти у відставку. Сам прем'єр тривалий час це заперечував, однак 4 березня його заява таки надійшла до Ради. Денис Шмигаль замінить Гончарука на посаді.

Разом з ним у відставку підуть більшість його міністрів. Лише 4 залишаться на своїх посадах у новому уряді Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

буде тепер і міністром закордонних справ. Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

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