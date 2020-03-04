Рябошапка розповів, кому вигідна його відставка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка може невдовзі залишити свою посаду. Річ у тім, що нардепи ініціювали та зібрали підписи про оголошення йому недовіри. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня відправив відповідну постанову у зал парламенту.

Це означає, що після звіту генпрокурора парламент може приступити до голосування за оголошення йому недовіри. Сам Рябошапка пов’язує ситуацію зі своєю ймовірною відставкою із "політичними процесами" та "незалежністю прокуратури". Про це він розповів у коментарі "Громадському".

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Нікому не потрібна така робота. Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ. Коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом генерального прокурора, і це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних, то очевидно, що це почне викликати занепокоєння,

– пояснив Рябошапка.

Він уточнив: чомусь люди оцінили, що його робота негативна ще до звіту.

"Деякі з них (депутатів –24 канал) тільки закінчили школу, але зате вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них – по складах читають і їм тяжко говорити, слова підбирають, але вони знають, як має працювати прокуратура", – додав генпрокурор.

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Комітет Ради вирішив винести на голосування звільнення Рябошапки. Ось як на цю новину відреагував генпрокурор: «Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора» pic.twitter.com/8cjGLcCtsM — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

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