В "Слуге народа" прокомментировали слухи об увольнении Сытника

Накануне "слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Раду законопроект об изменениях в закон о НАБУ. В то же время появилась информация, что в ближайшее время парламент может уволить директора ведомства Артема Сытника.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко прокомментировала изменения в профильный закон. Свое мнение она высказала в прямом эфире 24 канала.

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"Звучала фраза, что Сытнику якобы "аукается" дело "рюкзаков Авакова". Я долгое время очень близко наблюдаю за деятельностью НАБУ. И хочу сказать, что это дело закрыла САП. Потому что им показалось, что там недостаточно доказательств", – отметила Янченко.

Совет общественного контроля при НАБУ, к которому я в то время принадлежала, пытался выяснить, что же не так с доказательной базой. Однако этого так и не удалось сделать,

– отметила она.

Депутат подчеркнула, что все эти конспирологические истории не выдерживают критики среди тех, кто "глубоко в материале".

Что известно о деле "рюкзаков Авакова"?

НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО. 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.



Впоследствии Авакову-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением. В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря с дела "вывели". Третий фигурант дела – Владимир Литвин, полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков в почти 5 миллионов гривен.

Янченко прокомментировала и инициативу дополнить перечень пунктов об увольнении руководителя НАБУ административным протоколом. Она считает, что такая позиция – абсолютно рациональна. Ведь депутаты имеют дело с тем, что называют "дырой в законодательстве".

У нас из-за админпротокола, связанного с коррупционным нарушением, автоматически вылетают с госслужбы все государственные служащие. Все, кроме одного – руководителя НАБУ. Кто и почему так прописывал законодательство – вопрос, пожалуй, риторический,

– отметила политики.

"Слуга народа" подчеркнула: надеется, что это был не злой умысел, а просто определенный непрофессионализм. А также пояснила, что не считает рациональной инициативу о подчинении НАБУ ГБР. "Ожидаю, что у нас будут дискуссии по этому поводу на заседании фракции. Буду защищать позицию, что НАБУ может и должно оставаться независимым органом", – подытожила депутат.

Что известно о возможном увольнении Сытника