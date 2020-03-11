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      Безвиз будет под угрозой, – Чумак о возможном увольнении Сытника

      - Читати новину українською

      Просмотр антикоррупционных законов и вероятная отставка руководителя НАБУ Артема Сытника – это крайне неосторожные шаги. Ведь следствием таких политических решений может быть, в частности, угроза визовой либерализации.

      Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале выразил Виктор Чумак, который временно исполняет обязанности руководителя Офиса генпрокурора.

      К теме В "Слуге народа" прокомментировали слухи об увольнении Сытника

      Он отметил, что привлекался к написанию законов о НАБУ и НАПК. Кроме того, участвовал в переговорах с европейскими институтами по этому вопросу: тогда они четко подвязывали независимость НАБУ и руководителя этого органа к визовой либерализации.

      Поэтому я очень боюсь: если произойдет пересмотр или ревизия законов, написанных тогда под договор о визовой либерализации, может быть ответная реакция и со стороны ЕС,
      – отметил Чумак.

      "Вполне вероятно, что несколько стран скажут, что не подписывались под таким. И отзовут свои подписи под соглашением о визовой либерализации", – добавил и.о. руководителя Офиса генпрокурора.

      Что известно о возможном увольнении Сытника?
      7 февраля 2020 года в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Для этого народные депутаты собрали необходимые подписи. Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Из-за этого он попал в так называемый реестр коррупционеров и по закону не должен занимать свой пост.

      Судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области. Общая сумма всех отдыхов Сытника составила по меньшей мере 500 тысяч гривен. Заметим, что подобного рода подарки следует вносить в декларацию, чего Сытник не сделал. ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.

      Отметим, что отдельные представители "Слуги народа" накануне предлагали сделать НАБУ подразделением Государственного бюро расследований. Виктор Чумак прокомментировал такую ​​идею: "Мы с этого начинали когда-то в 2013 году. И НАПК, и НАБУ тогда были у нас как подразделения ГБР. В нашем виде ГБР тогда был огромным правоохранительным "монстром". Ведь имел и превентивную функцию как НАПК, и правоохранительную – как ГБР и НАБУ. НАБУ как отдельный антикоррупционный департамент. Но там тогда закладывается огромный конфликт интересов", – отметил Чумак.

      Тогда никто не будет обращать внимание на декларации, все будут бегать ловить преступников. Причем, в одном органе будут и общеуголовные, и коррупционные преступления. Это точно превратится в огромного политически-репрессивного монстра,
      – убежден Чумак.

      Кто такой Виктор Чумак

      Чумаку 61 год, он родился в Хмельницком. Он – украинский юрист, генерал-майор юстиции и народный депутат Украины 7 и 8 созывов. В 2015 году считался одним из фаворитов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, впрочем проиграл конкуренцию Артему Сытнику.

      Большая часть политической деятельности Виктора Чумака связана с антикоррупционной деятельностью. Он работал членом НАПК, был заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции и председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

      4 января Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора. Такое решение экс-генпрокурор принял из-за ликвидации военной прокуратуры. Последнее произошло в рамках реформы ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Офис генпрокурора Виктор Чумак Евросоюз Безвизовый режим Новости политики НАБУ НАПК Артем Сытник Новости Украины
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