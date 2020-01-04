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      Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора

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      Виктор Чумак стал заместителем генпрокурора / 24 канал

      Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности военного прокурора и назначил его своим заместителем.

      Решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры. Это произошло в связи с реформой ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора, сообщили на сайте Офиса.

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      Заметим, что Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированных прокуратур и 1500 сотрудников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

      После аттестации 1339 прокуроров в ГПУ осталось 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генпрокурора. Рябошапка пообещал начать конкурс на более чем 200 вакансий с 20 января.

      Переаттестация прокуроров проходила в 3 этапа

      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

      На переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров, но к ней не допустили более 200 прокуроров.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка Виктор Чумак ГПУ
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