Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности военного прокурора и назначил его своим заместителем.

Решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры. Это произошло в связи с реформой ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора, сообщили на сайте Офиса.

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Заметим, что Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированных прокуратур и 1500 сотрудников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

После аттестации 1339 прокуроров в ГПУ осталось 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генпрокурора. Рябошапка пообещал начать конкурс на более чем 200 вакансий с 20 января.

Переаттестация прокуроров проходила в 3 этапа

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

На переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров, но к ней не допустили более 200 прокуроров.