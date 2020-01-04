Рябошапка назначил новых главных прокуроров двух областей
Прокуратуру Тернопольской области возглавил Петр Бойко, а прокуратуру Ровенской области – Антон Войтенко.
Об этом стало известно 3 января из сообщений на официальном сайте Офиса Генпрокурора.
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Петр Бойко – новый глава прокуратуры Тернопольской области
Новый прокурор Тернопольской области Петр Бойко работает в системе прокуратуры с 2010 года на различных должностях. В частности, он был в руководящих органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного региона.
Перед назначением на должность прокурора Тернопольской области занимал должность военного прокурора Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.
Петр Бойко возглавил прокуратуру Тернопольской области / Фото ОГПУ
Новый глава прокуратуры Ровенской области – Антон Войтенко
Антон Войтенко в органах прокуратуры работает с 2007 года.
До назначения на руководящую должность в Ровенской области был начальником управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Антон Войтенко стал новым руководителем прокуратуры Ровенской области / Фото "ЖитомирToday"
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