Рябошапка назначил новых главных прокуроров двух областей

Прокуратуру Тернопольской области возглавил Петр Бойко, а прокуратуру Ровенской области – Антон Войтенко.

Об этом стало известно 3 января из сообщений на официальном сайте Офиса Генпрокурора.

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Петр Бойко – новый глава прокуратуры Тернопольской области

Новый прокурор Тернопольской области Петр Бойко работает в системе прокуратуры с 2010 года на различных должностях. В частности, он был в руководящих органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного региона.

Перед назначением на должность прокурора Тернопольской области занимал должность военного прокурора Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.



Петр Бойко возглавил прокуратуру Тернопольской области / Фото ОГПУ

Новый глава прокуратуры Ровенской области – Антон Войтенко

Антон Войтенко в органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения на руководящую должность в Ровенской области был начальником управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.



Антон Войтенко стал новым руководителем прокуратуры Ровенской области / Фото "ЖитомирToday"