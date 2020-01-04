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      Рябошапка назначил новых главных прокуроров двух областей

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      Руслан Рябошапка, руководитель Офиса Генпрокурора / slovoidilo.ua

      Прокуратуру Тернопольской области возглавил Петр Бойко, а прокуратуру Ровенской области – Антон Войтенко.

      Об этом стало известно 3 января из сообщений на официальном сайте Офиса Генпрокурора.

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      Петр Бойко – новый глава прокуратуры Тернопольской области

      Новый прокурор Тернопольской области Петр Бойко работает в системе прокуратуры с 2010 года на различных должностях. В частности, он был в руководящих органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного региона.

      Перед назначением на должность прокурора Тернопольской области занимал должность военного прокурора Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

      Бойко
      Петр Бойко возглавил прокуратуру Тернопольской области / Фото ОГПУ

      Новый глава прокуратуры Ровенской области – Антон Войтенко

      Антон Войтенко в органах прокуратуры работает с 2007 года.

      До назначения на руководящую должность в Ровенской области был начальником управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

      Войтенко
      Антон Войтенко стал новым руководителем прокуратуры Ровенской области / Фото "ЖитомирToday"

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      Теги: Новости Украины Ровно Тернополь ГПУ
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