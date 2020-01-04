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      Рябошапка призначив нових головних прокурорів двох областей

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      Руслан Рябошапка, керівник Офісу Генпрокурора / slovoidilo.ua

      Прокуратуру Тернопільської області очолив Петро Бойко, а прокуратуру Рівненської області – Антон Войтенко.

      Про це стало відомо 3 січня з повідомлень на офіційному сайті Офісу Генпрокурора.

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      Петро Бойко – новий очільник прокуратури Тернопільської області

      Новий прокурор Тернопільської області Петро Бойко працює в системі прокуратури з 2010 року на різних посадах. Зокрема, він був у керівних органах прокуратури Севастополя і військової прокуратури Західного регіону.

      Перед призначенням на посаду прокурора Тернопільської області обіймав посаду військового прокурора Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

      Бойко
      Петро Бойко очолив прокуратуру Тернопільської області / Фото ОГПУ

      Новий голова прокуратури Рівненської області – Антон Войтенко

      Антон Войтенко в органах прокуратури працює з 2007 року.

      До призначення на керівну посаду в Рівненській області був начальником управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

      Войтенко
      Антон Войтенко став новим керівником прокуратури Рівненської області / Фото "ЖитомирToday"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ГПУ Тернопіль Рівне
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