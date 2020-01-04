Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора

Генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади військового прокурора і призначив його своїм заступником.

Рішення про звільнення Чумака з посади військового прокурора було прийнято у зв'язку з ліквідацією військової прокуратури. Це відбулося у зв'язку з реформою ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора, повідомили на сайті Офісу.

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Зауважимо, що Офіс генпрокурора матиме 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 працівників ГПУ, передбачених законодавством.

Після атестації 1339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генпрокурора. Рябошапка пообіцяв розпочати конкурс на понад 200 вакансій з 20 січня.

Переатестація прокурорів відбувалася у 3 етапи

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, щоб підтвердити доброчесність.

На переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів, але до неї не допустили понад 200 прокурорів.