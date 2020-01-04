14:51
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові
      Вєсті.UA
      14:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора

      1886 Читать новость на русском
      Віктор Чумак став заступником генпрокурора / 24 канал

      Генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади військового прокурора і призначив його своїм заступником.

      Рішення про звільнення Чумака з посади військового прокурора було прийнято у зв'язку з ліквідацією військової прокуратури. Це відбулося у зв'язку з реформою ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора, повідомили на сайті Офісу.

      Читайте також: Рябошапка призначив нових головних прокурорів двох областей

      Зауважимо, що Офіс генпрокурора матиме 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 працівників ГПУ, передбачених законодавством.

      Після атестації 1339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генпрокурора. Рябошапка пообіцяв розпочати конкурс на понад 200 вакансій з 20 січня.

      Переатестація прокурорів відбувалася у 3 етапи

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, щоб підтвердити доброчесність.

      На переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів, але до неї не допустили понад 200 прокурорів.

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      42483
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Віктор Чумак Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Чим запам'ятався політичний 2019 рік
      Антон Голобородько 23
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 969
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 2898
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 652
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 2945
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук