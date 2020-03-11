Збіглися точки дотику різних груп інтересів, – Чумак про звільнення Рябошапки

Верховна Рада 5 березня 2020 проголосувала за відставку Руслана Рябошапки. Вся його каденція супроводжувалася численними атаками як з боку медіа, так і народних депутатів, зокрема, представників монобільшості. Тимчасово виконуючим обов'язки генерального прокурора призначили одного з колишніх заступників Рябошапки – Віктора Чумака.

У відставці Рябошапки збіглися точки дотику трьох різних груп інтересів. Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів тимчасово виконуючий обов'язків генерального прокурора Віктор Чумак.

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Група інтересів №1

За словами голови Офісу генпрокурора, перша група представляє інтереси певного олігарха (Коломойського – 24 канал). З точки зору прокурорської етики, він відповів, що не може називати прізвища представників.

Він відзначив, що точки дотику збіглися, тому що:

Є жорстка позиція Офісу генпрокурора стосовно суду з представництва інтересів держави щодо неможливості повернення у приватну власність "Приватбанку". Цей суд дуже скоро відбудеться, відповідно, таку позицію потрібно певним чином нівелювати або послабити.

Є достатньо серйозні провадження щодо інших справ, які стосуються цієї групи, зокрема і щодо "Укрнафти". І там також є велика кількість людей, які можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Довідка. Нацбанк України заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. Щоб врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила у банк) на понад 155 мільярдів гривень. Після цього уряд 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший банк України. Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

Група інтересів №2

Віктор Чумак розповів, що після звільнення 729 прокурорів лише з центрального апарату за період атестації, на Офіс генпрокурора втратили вплив майже всі олігархічні та політичні групи, які раніше мали своїх прокурорів чи своє прокурорське лобі.

Ви ж пам'ятаєте, що прокуратура завжди формувалася за квотним принципом. Генеральний прокурор – від "БПП", перший заступник – від "Народного фронту". Різні люди з різних сторін заходили, і вони лобіювали певні бізнесові чи політичні групи,

– зазначив в.о генерального прокурора.

Він додав, що це стало втраченим після того, як відбулася "чистка" Офісу. Адже було звільнено прокурорів з неоднозначною характеристикою.

Віктор Чумак повідомив, що не тільки звільнити, а й притягнути до відповідальності таких прокурорів було набагато складніше. "Притягнути їх за недоброчесність, використовуючи незаконне збагачення, було неможливим. Адже відповідна стаття була скасована Конституційним судом, – наголосив він.

Група інтересів №3

На думку Віктора Чумака, група "регіональних еліт" є дуже сильною. Адже саме вона об'єднала майже весь парламент.

Він навів статистичні дані: за 2 тижні має відбутися співбесіда щодо доброчесності в регіональних прокуратурах. Відповідно, її мають пройти маже 3 тисячі. Натомість близько 500 людей вже не пройшли переатестацію.

І там зараз місцеві депутати, депутати Верховної Ради, місцевий бізнес, який пов’язаний на вирішенні недобросовісної конкуренції під захистом прокуратури. Це все об’єдналося навколо цієї ідеї, яка була пролобійована на різних етапах, щаблях влади. І це все вістрям вперлося в генерального прокурора,

– пояснив Віктор Чумак.

Тимчасово виконуючий обов'язків генерального прокурора зазначив, що знає Руслана Рябошапку вже 20 років. Тому вважає, що це людина з принципами і характером, тому він ніколи не йшов на такі компроміси.



Руслан Рябошапка / Фото liga.net

Що відомо про відставку Рябошапки?

Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:

– за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

– за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

– жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.