Україна без генпрокурора: якими будуть наслідки звільнення Рябошапки

Верховна Рада 5 березня 2020 проголосувала за відставку Руслана Рябошапки. Втім після звільнення нового генпрокурора досі не призначили. Експерти намагаються визначити, хто з кандидатів отримає високу посаду, і чиї інтереси лобіюватиме ця людина. Детальніше про причини та наслідки відставки Рябошапки – читайте в матеріалі 24 каналу.

Неоголошена війна депутатів групи Коломойського проти генерального прокурора Руслана Рябошапки тривала кілька місяців. Нещодавно вони "нашкребли" голоси для його відставки – у союзі з "Опозиційною платформою" Медведчука.

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Своєрідне "добро" на це дав і президент Володимир Зеленський. Це рішення озвучувало керівництво монобільшості.

Ніхто не сидить, нікому немає звинувачень. Весна прийшла – посадок всі чекають. Щодо пана Порошенка, можливо, це і є останньою краплею, бо все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь це не робить,

– прокоментував керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Гучних посадок, дійсно, не було. Колишній радник генпрокурора Олександр Лємєнов відзначив, що конкретно щодо підозри Порошенку, то забракло обґрунтувань.

Таку підозру просто рознесуть в суді, і розсиплеться весь кейс. Зеленський за таких умов дуже швидко отримає статус другого Януковича. Людей треба саджати за законом, а не вимогами електорату,

– пояснив колишній радник Руслана Рябошапки.



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Існує інше питання: чому зійшлися інтереси представників групи Коломойського і проросійської ОПЗЖ? Очевидно, що проросійські сили до останнього будуть намагатися розхитати ситуацію, а Ігор Коломойський – боротиметься за свої активи. Адже 16 березня 2020 року проходитиме судове засідання у справі реприватизації "Приватбанку".

Довідка. Нацбанк України заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. Щоб врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила у банк) на понад 155 мільярдів гривень. Після цього уряд 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший банк України. Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

Одне питання – причини, а інше – це наслідки. Восени розпочалася реформа Генпрокуратури. Наразі триває атестація прокурорів. Втім, навіть у Раді переймаються, що реформа може зупинитися.

У кращому разі, що вони зараз зроблять, знімуть незалежних прокурорів, керівників обласних прокуратур, яких ставив Рябошапка, і поставлять знову своїх "смотрящих",

– наголосила народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.

Що відомо про відставку Рябошапки?Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:

– за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

– за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

– жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Поки що обов'язки генпрокурора виконує один із колишніх заступників Руслана Рябошапки – Віктор Чумак. Засідання правоохоронного комітету, куди мають спрямувати подання нової кандидатури на посаду, відбудеться у 11 березня 2020 року.



Віктор Чумак / Фото liga.net

Станом на зараз на порядку денного цього питання немає. Відповідно, про кандидатури на посаду генерального прокурора лише подейкують:

виконувачка обов'язків глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова;

заступник генпрокурора Юрія Луценка Сергій Кізь;

"слуга народу" Сергій Іонушас. Його називають найімовірнішим претендентом.



Ірина Венедіктова, Сергій Кізь, Сергій Іонушас / Інфографіка 24 каналу

За словами нардепки Олександри Устінової, Сергій Іонушас – це колишній юрист "95 кварталу", людина дуже близька до Баканова, керівника СБУ, а також свого часу був дуже близький і до президента.

Це буде така лояльна людина, яка робитиме те, що їй будуть говорити,

– розповіла Олександра Устінова.

Поза камерами "слуги народу" визнають, що цієї миті жоден із кандидатів не має абсолютної підтримки серед монобільшості. Тому, поки питання – коли Україна отримає нового генпрокурора – залишається без відповіді. Чим займатиметься Руслан Рябошапка, якого відправили у відставку, поки що невідомо. У найближчі два тижні він відпочиватиме від битви за генпрокуратуру за кордоном.