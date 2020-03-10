Перегрупування під час бою, – заступниця Арахамії пояснила відставку Кабміну та Рябошапки

Напередодні парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та весь його уряд. Крім цього, Рада проголосувала й за звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про причини таких раптових кадрових змін – читайте далі.

Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що можна було давати їм ще якийсь час, але для тих, хто знає зсередини ситуацію, це б уже кардинально нічого не змінило. Оскільки пів року – достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати. Таку думку вона висловила в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Кравчук також зазначила, що їй було соромно, коли Рябошапка не залишився відповідати на запитання народних депутатів. Адже, на її думку, ще до того, як він розвернувся і пішов, у деяких депутатів були певні сумніви щодо його відставки.

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"Насправді в нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". Було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, що фракція дала 179 з майже 250 голосів", – наголосила депутатка.

Особисто голосувала "за". Можу цілком спокійно і аргументовано це пояснити. Загалом хотіла відреагувати на те, що відбулося цього тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування,

– запевнила Кравчук.

Крім цього, народна депутатка заявила, що вважає виступ свого однопартійця Бужанського занадто емоційним, і хотіла б вибачитись за нього перед людьми. Адже знає, що була певна негативна реакція.

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Кравчук зазначила, що Бужанський виступав не як представник фракції, а як людина, яка зареєструвала цю постанову і зібрала підписи. Від фракції виступав Владлен Неклюдов. А також голова комітету правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

"Хочу підкреслити ті меседжі, які трішки загубилися в емоційному виступі Бужанського. Справді, емоційному, занадто перегнув Максим, і я про це йому сказала. Багато хто говорив, і це наша така консолідована позиція", – додала депутатка.

Реформа прокуратури не може бути зупинена, і реформа прокуратури – це не прізвища. На цьому акцентував увагу Денис. На жаль, це загубилося. Це має бути продовжено,

– наголосила вона.

Й підкреслила, що коли відбувається реформа, не можна змінювати погану систему на відсутність будь-якої. Адже зараз немає сотень процесуальних керівників у справах. Прокуратура в областях, Генеральна прокуратура (перейменовано на Офіс генпрокурора – 24 канал) – в коматозному стані.

Чому депутати захотіли звільнити Рябошапку? У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій: що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави; що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення; що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

"Головна претензія до Рябошапки – те, що він не забезпечив роботу дуже важливого органу в умовах, коли суспільство вимагає в нас, у вас. В журналістів теж – вони ж мають стояти на сторожі", – підсумувала заступниця голови президентської фракції "Слуга народу".

Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук: