Що спільного між відставкою Гончарука, Рябошапки і Богдана: пояснення експерта
Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який надіслав заяву до парламенту 4 березня. Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку. Також народні депутати 5 березня звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку.
Зміни настрою Зеленського сталися десь наприкінці лютого 2020 року. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
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В програмі "Політанатомія" він розповів, що спільного між відставкою Руслана Рябошапки, Олексія Гончарука та Андрія Богдана. Причина схожа з тією, чому свого часу відбулося призначення Гончарука – командна гра.
От чому звільнили Богдана, Гончарука та Рябошапку, тому що вони перестали бути для Зеленського командними гравцями,
– заявив Фесенко.
На думку політолога, тут справа не тільки у виконанні наказів. Щодо Рябошапки ще є причина, яку він озвучив, – президент людина нетерпляча й хоче бачити швидкі результати. А уряд Гончарука не забезпечив, навіть провалив конкретні доручення, тому його звільнили.
"Мені здається, все те, що відбулося – це з одного боку певна внутрішня криза, перезавантаження команди Зеленського. А з іншого боку – емоційне розчарування в тих людях, які були йому дуже близькими", – додав Фесенко.
Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки
- 2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.
- 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
- Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.
- Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
- Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.
У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій:
- Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
- Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
- Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
Що відомо про зміну уряду в Україні
Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.
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Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.