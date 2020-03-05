Що спільного між відставкою Гончарука, Рябошапки і Богдана: пояснення експерта

Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який надіслав заяву до парламенту 4 березня. Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку. Також народні депутати 5 березня звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку.

Зміни настрою Зеленського сталися десь наприкінці лютого 2020 року. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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В програмі "Політанатомія" він розповів, що спільного між відставкою Руслана Рябошапки, Олексія Гончарука та Андрія Богдана. Причина схожа з тією, чому свого часу відбулося призначення Гончарука – командна гра.

От чому звільнили Богдана, Гончарука та Рябошапку, тому що вони перестали бути для Зеленського командними гравцями,

– заявив Фесенко.

На думку політолога, тут справа не тільки у виконанні наказів. Щодо Рябошапки ще є причина, яку він озвучив, – президент людина нетерпляча й хоче бачити швидкі результати. А уряд Гончарука не забезпечив, навіть провалив конкретні доручення, тому його звільнили.

"Мені здається, все те, що відбулося – це з одного боку певна внутрішня криза, перезавантаження команди Зеленського. А з іншого боку – емоційне розчарування в тих людях, які були йому дуже близькими", – додав Фесенко.

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки .

. 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.

У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій:

Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Що відомо про зміну уряду в Україні

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.

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Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу