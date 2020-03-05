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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана: объяснение эксперта

      - Читати новину українською

      Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который направил заявление в парламент 4 марта. Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. Также народные депутаты 5 марта уволили генпрокурора Руслана Рябошапку.

      Изменения настроения Зеленского произошли где-то в конце февраля 2020 года. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

      Интересно: Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине

      В программе "Политанатомия" он рассказал, что общего между отставкой Руслана Рябошапки, Алексея Гончарука и Андрея Богдана. Причина схожа с той, почему в свое время состоялось назначение Гончарука – командная игра.

      Вот почему уволили Богдана, Гончарука и Рябошапку – потому что они перестали быть для Зеленского командными игроками,
      – заявил Фесенко.

      По мнению политолога, здесь дело не только в исполнении приказов. Что касается Рябошапки, то еще есть причина, которую он озвучил, – президент человек нетерпеливый и хочет видеть быстрые результаты. А правительство Гончарука не обеспечило, даже провалило конкретные поручения, поэтому его уволили.

      "Мне кажется, все то, что произошло – это с одной стороны определенный внутренний кризис, перезагрузка команды Зеленского. А с другой стороны – эмоциональное разочарование в тех людях, которые были ему очень близкими", – добавил Фесенко.

      Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

      • 2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • Вчера, 4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.
      • Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
      • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

      В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий:

      • Что за полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      • Что нет ни одного обвинительного акта по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлено.

      Что известно о смене правительства в Украине

      Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Взамен депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

      Обратите внимание Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

      Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

      Новий КабмінСостав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Руслан Рябошапка Алексей Гончарук
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