Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана: объяснение эксперта
Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который направил заявление в парламент 4 марта. Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. Также народные депутаты 5 марта уволили генпрокурора Руслана Рябошапку.
Изменения настроения Зеленского произошли где-то в конце февраля 2020 года. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.
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В программе "Политанатомия" он рассказал, что общего между отставкой Руслана Рябошапки, Алексея Гончарука и Андрея Богдана. Причина схожа с той, почему в свое время состоялось назначение Гончарука – командная игра.
Вот почему уволили Богдана, Гончарука и Рябошапку – потому что они перестали быть для Зеленского командными игроками,
– заявил Фесенко.
По мнению политолога, здесь дело не только в исполнении приказов. Что касается Рябошапки, то еще есть причина, которую он озвучил, – президент человек нетерпеливый и хочет видеть быстрые результаты. А правительство Гончарука не обеспечило, даже провалило конкретные поручения, поэтому его уволили.
"Мне кажется, все то, что произошло – это с одной стороны определенный внутренний кризис, перезагрузка команды Зеленского. А с другой стороны – эмоциональное разочарование в тех людях, которые были ему очень близкими", – добавил Фесенко.
Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки
- 2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
- 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
- Вчера, 4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.
- Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.
В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий:
- Что за полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
- Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
- Что нет ни одного обвинительного акта по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлено.
Что известно о смене правительства в Украине
Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Взамен депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.
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Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала