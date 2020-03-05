Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана: объяснение эксперта

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который направил заявление в парламент 4 марта. Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. Также народные депутаты 5 марта уволили генпрокурора Руслана Рябошапку.

Изменения настроения Зеленского произошли где-то в конце февраля 2020 года. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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В программе "Политанатомия" он рассказал, что общего между отставкой Руслана Рябошапки, Алексея Гончарука и Андрея Богдана. Причина схожа с той, почему в свое время состоялось назначение Гончарука – командная игра.

Вот почему уволили Богдана, Гончарука и Рябошапку – потому что они перестали быть для Зеленского командными игроками,

– заявил Фесенко.

По мнению политолога, здесь дело не только в исполнении приказов. Что касается Рябошапки, то еще есть причина, которую он озвучил, – президент человек нетерпеливый и хочет видеть быстрые результаты. А правительство Гончарука не обеспечило, даже провалило конкретные поручения, поэтому его уволили.

"Мне кажется, все то, что произошло – это с одной стороны определенный внутренний кризис, перезагрузка команды Зеленского. А с другой стороны – эмоциональное разочарование в тех людях, которые были ему очень близкими", – добавил Фесенко.

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Вчера, 4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий:

Что за полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;

Что нет ни одного обвинительного акта по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлено.

Что известно о смене правительства в Украине

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Взамен депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

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Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала