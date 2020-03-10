08:48
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Перегруппировка во время боя, – заместитель Арахамии пояснила отставку Кабмина и Рябошапки

      - Читати новину українською

      Накануне парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и все его правительство. Кроме того, Рада проголосовала и за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. О причинах таких внезапных кадровых изменений – читайте дальше.

      Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что можно было давать им еще некоторое время, но для тех, кто знает изнутри ситуацию, это бы уже кардинально ничего не изменило. Поскольку пол года – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты. Такое мнение она высказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      К теме Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана: объяснение эксперта

      Кравчук также отметила, что ей было стыдно, когда Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов. Ведь, по ее мнению, еще до того, как он развернулся и ушел, у некоторых депутатов были определенные сомнения относительно его отставки.

      Рябошапка покинул зал Верховной Рады после своего выступления: смотрите видео

      "На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", – подчеркнула депутат.

      Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка,
      – заверила Кравчук.

      Кроме этого, народный депутат заявила, что считает выступление своего однопартийца Бужанского слишком эмоциональным, и хотела бы извиниться за него перед людьми. Ведь знает, что была определенная негативная реакция.

      Бужанский выступил в Верховной Раде относительно Рябошапки: смотрите видео

      Кравчук отметила, что Бужанский выступал не как представитель фракции, а как человек, который зарегистрировал это постановление и собрал подписи. От фракции выступал Владлен Неклюдов. А также председатель комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

      "Хочу подчеркнуть те месседжи, которые немного потерялись в эмоциональном выступлении Бужанского. Действительно, эмоциональном, слишком перегнул Максим, и я об этом ему сказала. Многие говорили, и это наша такая консолидированная позиция", – добавила депутат.

      Реформа прокуратуры не может быть остановлена, и реформа прокуратуры – это не фамилии. На этом акцентировал внимание Денис. К сожалению, это потерялось. Это должно быть продолжено,
      – подчеркнула она.

      И подчеркнула, что когда происходит реформа, нельзя менять плохую систему на отсутствие какой-либо. Ведь сейчас нет сотен процессуальных руководителей по делам. Прокуратура в областях, Генеральная прокуратура (переименована в Офис генпрокурора – 24 канал) – в коматозном состоянии.

      Почему депутаты захотели уволить Рябошапку?
      В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: что за более чем полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства; что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца; что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.

      "Главная претензия к Рябошапке – то, что он не обеспечил работу очень важного органа в условиях, когда общество требует от нас, у вас. У журналистов тоже – они же должны стоять на страже", – подытожила главы президентской фракции "Слуга народа".

      Смотрите полное интервью Евгении Кравчук:

       

      В Грузии трое мужчин похитили невесту: теперь их будут судить
      сегодня
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Слуга народа Кабинет Министров Украины Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:02 "Дыра" в бюджете: из-за чего задерживают выплату стипендий и индексацию пенсий
      Юлія Поскробок
      9 марта , 22:00 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун
      9 марта , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      9 марта , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      9 марта , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук