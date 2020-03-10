Перегруппировка во время боя, – заместитель Арахамии пояснила отставку Кабмина и Рябошапки

Накануне парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и все его правительство. Кроме того, Рада проголосовала и за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. О причинах таких внезапных кадровых изменений – читайте дальше.

Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что можно было давать им еще некоторое время, но для тех, кто знает изнутри ситуацию, это бы уже кардинально ничего не изменило. Поскольку пол года – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты. Такое мнение она высказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Кравчук также отметила, что ей было стыдно, когда Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов. Ведь, по ее мнению, еще до того, как он развернулся и ушел, у некоторых депутатов были определенные сомнения относительно его отставки.

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"На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", – подчеркнула депутат.

Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка,

– заверила Кравчук.

Кроме этого, народный депутат заявила, что считает выступление своего однопартийца Бужанского слишком эмоциональным, и хотела бы извиниться за него перед людьми. Ведь знает, что была определенная негативная реакция.

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Кравчук отметила, что Бужанский выступал не как представитель фракции, а как человек, который зарегистрировал это постановление и собрал подписи. От фракции выступал Владлен Неклюдов. А также председатель комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Хочу подчеркнуть те месседжи, которые немного потерялись в эмоциональном выступлении Бужанского. Действительно, эмоциональном, слишком перегнул Максим, и я об этом ему сказала. Многие говорили, и это наша такая консолидированная позиция", – добавила депутат.

Реформа прокуратуры не может быть остановлена, и реформа прокуратуры – это не фамилии. На этом акцентировал внимание Денис. К сожалению, это потерялось. Это должно быть продолжено,

– подчеркнула она.

И подчеркнула, что когда происходит реформа, нельзя менять плохую систему на отсутствие какой-либо. Ведь сейчас нет сотен процессуальных руководителей по делам. Прокуратура в областях, Генеральная прокуратура (переименована в Офис генпрокурора – 24 канал) – в коматозном состоянии.

Почему депутаты захотели уволить Рябошапку?

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: что за более чем полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства; что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца; что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.

"Главная претензия к Рябошапке – то, что он не обеспечил работу очень важного органа в условиях, когда общество требует от нас, у вас. У журналистов тоже – они же должны стоять на страже", – подытожила главы президентской фракции "Слуга народа".

Смотрите полное интервью Евгении Кравчук: