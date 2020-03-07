О переговорах с МВФ и скандальной группе Коломойского: интервью с нардепом от "Слуги народа"

Украинское правительство "перезагрузили", большинство министров заменили. В частности, назначили и нового премьер-министра – Дениса Шмыгаля. О том, не повлияют ли такие изменения на программу МВФ для Украины, и о действиях скандальной группы Коломойского – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Переговоры с МВФ

То, что произошло на этой неделе в Раде, многими воспринимается, как признак изменения западного курса на восточный. Мы отправляем в отставку правительство, которое Запад воспринимал как реформаторский, и назначаем новое в то время, когда ведем переговоры с МВФ. Мы увольняем генерального прокурора, который тоже имел поддержку и доверие Запада. Это все воспринимается так, будто мы вообще готовы отказаться от всякого сотрудничества. Это такое ритуальное самоубийство или у нас есть другие источники, где брать деньги, которых нам не хватит?

Переговоры с МВФ продолжаются. Более того, новый министр финансов господин Уманский уже принимает в них участие.

Первую часть интервью читайте здесь О новом составе Кабмина и скандальном заявлении Шмыгаля о Крыме: интервью с заместителем Арахамии

Господин Уманский неоднократно высказывался о том, что нам не нужен МВФ и это якобы бремя для нас.

Нам надо понять, что в этот момент он нужен. Надо проанализировать состояние бюджета и наши выплаты, которые будут в следующем году.

То есть транш нужен?

Да, переговоры продолжаются. Когда происходило голосование в Раде, то послы Большой семерки были вместе с Владимиром Зеленским в Полтавской области. Кстати, я считаю это очень хорошей практикой – чтобы послы не только в Киеве находились, но и были в регионах. Я знаю, что есть идея приглашать высоких гостей, приезжающих с зарубежными визитами, поехать в другие города.

Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:

Что известно о новой программе МВФ для Украины? Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины. В этом раз планируют предоставить 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Предварительно программу приняли еще в декабре 2019 года. Однако окончательное согласование – за Советом директоров МВФ.



Условия от МВФ для Украины по новой программе финансирования: принятие важного закона о невозможности возвращения банков бывшим собственникам, завершение начатых реформ и урегулирование тарифов. МВФ приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит все требования.

Вы считаете, что Запад от нас не отвернется, а мы дальше будем выполнять свои обязательства перед МВФ? Мы примем "антиколомойский" закон в той форме, которая устроит МВФ, а не Коломойского?

Гетманцев уже говорил, что переговоры с МВФ действительно продолжаются именно по этому законопроекту. Говорят о том, чтобы была редакция, которая устроит все стороны.

Все стороны – это кого?

МВФ и Украину, у нас две стороны в переговорах.

И Коломойского?

Он не участвует в этих переговорах.

Украина не меняет своего внешнего курса. Европейский выбор – это выбор Украины. Более того, у нас даже усиление есть по этому направлению. Почему, собственно, господин Кулеба перешел в министерство? У него были определенные идеи о том, каким образом работать для помощи экспортеров. Это же не только надо общаться на уровне дипломатических приемов. Мы должны для украинского производителя открыть новые рынки – это также задача украинской дипломатии. Именно этим будет заниматься господин Кулеба в правительстве.

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Скандальная группа Коломойского

Тем не менее, часть вашей фракции проводит риторику, которая мало чем отличается от риторики пророссийского ОПЗЖ. Я имею в виду так называемую группу Коломойского, куда входят народные депутаты Дубинский, Бужанский. Вы вообще контролируете эту группу?

Люди часто рассказывают о каких-то мифических группах, но называют только две фамилии этих депутатов.



Александр Дубинский и Максим Бужанский / Фото коллаж 24 канала

Ольга Василевская-Смаглюк тоже входит в эту группу.

Ой, я думаю, что она бы вам ответила по этому поводу.

Вчера она похвалила Портнова – юриста Януковича – в эфире одного из медведчуковских каналов.

Я этого не слышала. Более того, Ольга Василевская-Смаглюк возглавляет временную следственную комиссию по вопросу уклонения от уплаты налогов медведчуковских каналов. Нельзя сказать, что у нее есть какие-то сантименты к Портнову.



Ольга Василевская-Смаглюк / Фото "ЦЕНЗОР.нет"

То есть вы утверждаете, что у вас такой группы нет?

Это мифы. Когда есть два очень скандальных и шумных депутата – это не значит, что они собой заменяют половину фракции. Да, они громко озвучивают свою позицию, но пока у нас нет морального фракционного кодекса, в котором были бы прописаны правила, каким образом реагировать на подобные случаи. Я думаю, мы к этому придем.

Больше о скандальной группе Коломойского читайте здесь – Гончарук не должен быть премьером: что задумала "группа Коломойского"

До прихода в Верховную Раду вы работали в политической партии УКРОП, которая тесно связана с олихархом Коломойским.

У меня там не было политической позиции. Я не думаю, что работать руководителем пресс-службы – это значит иметь политическую позицию.

Бужанский против Рябошапки

Если бы Бужанский не инициировал сбор подписей за отставку Рябошапки, тот, возможно, остался бы на своем месте?

Инициировал бы другой. Это не панацея.

Что известно о сборе подписей, который инициировал Бужанский? Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи для регистрации постановления об объявлении недоверия Рябошапке. Заявление зарегистрировали на рассмотрение в Верховной Раде, когда оно набрало необходимое количество подписей.



Известно, что для регистрации постановления необходимо было собрать 150 подписей. Однако желающих оказалось около 200. Свои подписи под документом ставили нардепы от "Слуги народа", ОПЗЖ и других фракций.

5 марта выглядело так, что фракцией "Слуга народа" рулит группа Дубинского и Бужанского.

То, что Бужанский выступал при постановлении, причем не как представитель фракции, ничего не значит.

Это все равно воспринимается, как от представителя фракции. Когда он сыплет своими фразами "тупая овца" в адрес журналистов, в том числе и нашего.

Могу еще раз за это извиниться, я уже это делала.



Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой" / Скриншот поста

Смотрите видео, как Бужанский хайпово выступил в Раде перед отставкой Рябошапки:

Законопроекты и деньги в конвертах

Нам достаточно ваших извинений, факт остается фактом. Эта так называемая группа Коломойского очень часто голосует против инициатив президента Зеленского и ориентируется вовсе не на главу государства, а скорее на позицию олигарха. Они, в частности, голосовали против президентского законопроекта о ликвидации мажоритарной системы выборов и сокращении народных депутатов. Вы, кстати, поддерживаете эту идею?

Да.

Что предусматривает президентский законопроект? Уменьшение количества народных депутатов Украины. То есть во время следующих выборов в Раду пройдут не 450, а 300 кандидатов. В Раду при этом не могут выбрать гражданина Украины, который не владеет государственным украинским языком.



Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам. Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

Но вы не голосовали за этот законопроект.

У меня произошел тогда очень досадный случай, я даже писала об этом пост. Я проголосовала "за", но это было первое голосование после перерыва, и я не вложила карту. Да, я не проголосовала. Однако как видите – меня не исключили из фракции. Такое бывает. Кстати, во время голосования за правительство тоже двое депутатов забыли вложить карточки, и я их теперь понимаю.

Бывшая нардепка "Слуги народа" Анна Скороход утверждает, что во фракции нардепам раздают деньги заместители руководителя, то есть вы. Речь идет о том, что якобы доплачивают по 5 тысяч долларов в конвертах ежемесячно. Где вы берете деньги?

Мы нигде не берем, нам на карточку начисляются зарплаты из аппарата Верховной Рады. Это неправда. Очевидно, после исключения (Скороход из фракции – 24 канал) надо было какую-то медийность поддерживать, а это, как правило, обеспечивается какими-то скандальными заявлениями.



Экс-нардепка от "Слуги народа" Анна Скороход / Фото с фейсбук-страницы Скороход

Вы являетесь членом межфракционного депутатского объединения "За ФЛП", которое призвано защищать интересы малых предприятий. Я смотрел ваш фейсбук, 19 февраля 2020 года вы находились на презентации общественного хаба, а также на заседании своего комитета, но вы не посетили большую акцию протеста ФЛП под стенами Офиса Президента против новых фискальных инициатив вашей партии.

Я и не должна была там быть. Я не выступаю за отказ от тех законопроектов, которые мы приняли. Одним из пунктов нашего межфракционного объединения было поднятие потолка для ФЛП. Мы это, кстати, уже приняли.

Важно Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ

Сразу на следующий день, когда правительство отправили в отставку, из парламента отозвали законопроект, который подавало министерство Тимофея Милованова о новом трудовом кодексе. Это последний "откат" назад или будут еще?

Нет, это такая процедура Рады. Если законопроект, который подается правительством, не одобрен комитетом и не проголосован в первом чтении – он автоматически отзывается. Таким образом были отозваны все законопроекты, которые не дошли до первого чтения.

Они будут переноситься?

Да, конечно.

О поиске замены Авакова – читайте вскоре в продолжении интервью на сайте 24 канала.