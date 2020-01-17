Гончарук не має бути прем'єром: що задумала "група Коломойського"

Лише за перші робочі дні 2020 року спалахнуло два політичні скандали: щодо захмарних зарплат міністрів і "плівки Гончарука", на яких прем'єр нібито ображає президента позаочі.

Одразу хочу акцентувати увагу: публічний скандал – не просто сварка. Це детально продумана і спланована атака, у якої є чітка мета. Технологія інформаційних атак відпрацьована до дрібниць і працює без збоїв.

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Спочатку відбувається вкид інформації. Оприлюднюється якийсь факт, що викликає обурення. Далі його підхоплюють користувачі соцмереж. Так звані лідери думок висловлюють занепокоєння.

Факт, який насправді може бути зовсім не фактом, починають активно обговорювати. І ось інформаційний вкид – вже зовсім не вкид, а топова новина на авторитетних сайтах, а незабаром і не екранах телевізорів.

Здавалося, ще кілька днів тому ніхто не думав, що у нас є проблеми з Кабміном. А вже сьогодні урядовці мають виправдовуватись, а прем'єра ледь не у відставку відправляють.

Скандал навколо зарплат урядовців

У перший же день після Різдвяних свят стрічки новин почали рясніти повідомленнями про те, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати.

Довідка. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

2 мільйони – це справді звучить приголомшливо. У бідній країні повідомлення про космічні зарплати чиновників не можуть викликати захоплення. Звісно, цю новину розносять ЗМІ. Не пройшло і кількох днів, як депутати змусили міністрів виправдовуватись.



Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів та прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії. І на цьому не кінець: анонімні телеграм-канали, які останнім часом стали аж дуже популярними, пишуть, що сам президент розбирається з ситуацією.

Окремі політики теж починають критикувати. Мовляв, як же так можна, мільйонні зарплати, де це бачено? Наприклад, депутат Максим Бужанський не просто критикує, а йде далі:



Бужанський – не один такий. Скандал розгоряється, суспільство підігрівають. Виявляється, що не тільки в Мінкульті, а й в інших відомствах та установах теж високі заробітки. І ось вже урядовці змушені виправдовуватись і пояснювати, що ж відбулося.

"Якщо ми хочемо залучати найкращих фахівців ринку, державна служба має їм пропонувати винагороду. А якщо ми дійсно хочемо найкращих, то вона має бути вищою ніж та, яку в середньому може запропонувати ринок", – зазначив міністр Бородянський.

На цьому тлі починають все частіше з'являтися повідомлення про можливі звільнення міністрів. У зоні ризику – кілька міністрів.

Хто розпочав атаку та чи має вона під собою підґрунтя

Одна з перших публікацій зроблена ледь не анонімно – на одноразовій веб-сторінці. Автором зазначена "служба інформації НСЖУ". Напевно, мова йде про Національну спілку журналістів України. Проте на офіційному сайті спілки про цей матеріал – ні слова.

Тож можна було б думати, що зв'язку між Спілкою журналістів і цією публікацією немає. Але анонімну статтю хтось повинен був розігнати. І зробив це голова Спілки – Сергій Томіленко.

Цинічна культура. Королівський подарунок зробило собі керівництво Мінкульту на Новий рік. Міністр та його заступники... Опубліковано Sergiy Tomilenko Неділя, 12 січня 2020 р.

Саме через те, що інформацію з анонімного джерела оприлюднив Томіленко, її і почали публікувати засоби масової інформації. У колі журналістів Сергій – людина відома і є частим гостем телевізійних ефірів. Переважно на каналах Медведчука, але це вже дрібниці.



Сергій Томіленко

Публікація стосувалася Мінкульту, потім почали говорити і про інших міністрів та менеджмент держпідприємств.

Цікаво, що раніше Спілка журналістів, яку очолює Томіленко, виступила з жорсткою критикою ініціатив міністра культури Бородянського щодо відповідальності ЗМІ за дезінформацію.

До речі, сам Томіленко неодноразово все на тих самих каналах Медведчука критикував ініціативу Мінкульту. Навіть організували круглий стіл, на якому хотіли обговорити ці ініціативи. Але представники міністерства туди не прийшли. І знаєте, кого цей факт обурив більше усіх?

Максима Бужанського, саме того народного депутата, який дуже обурювався високою зарплатою міністра. На каналах Медведчука він, до речі, теж частий гість і теж критикує Мінкульт.



Максим Бужанський

Тож, що ми маємо у підсумку? Автор першої публікації – в опозиції до урядовців. Депутат Бужанський, який активно розповсюджує інформацію про їх зарплат, теж має давній конфлікт з міністром культури Бородянським і загалом з усім урядом ледь не з перших днів роботи.

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А якщо копнути ще глибше? Бужанського називають одним з лідерів "групи Коломойського" у Раді. А от у Кабміні людей олігарха майже немає. Тож публічні заяви депутатів з групи Коломойського, спрямовані на дискредитацію уряду, цілком закономірні.

І для цього можна використати будь-який привід, як і використали тему з зарплатами, роздувши скандал. І тільки усім міністрам разом вдалося більш-менш пояснити ситуацію.

Виявляється, що багато чиновників і державних менеджерів працювали ще з літа. Але через бюрократичні складнощі їх робота майже не оплачувалась. А у кінці 2019 року їм усім нарахували премії, аби оплатити ті попередні місяці роботи.

Так, суми грошей не малі, в середньому у міністрів та їх заступників вийшло від 60 до 150 тисяч гривень на місяць. Та будьмо відвертими: якщо ми хочемо мати фахівців на топових посадах у державі, то й роботу їх необхідно оплачувати достойно.

Прослушка Гончарука

Зрештою, на цьому можна було б закінчити. Скандал з зарплатами зрозумілий і вичерпав себе. Але мета скандалів – не у самих скандалах. Інформаційні атаки організовуються для того, аби дискредитувати чиновника чи посадовця й відправити його у відставку.

Саме тому не встиг згаснути перший скандал, як розгорівся другий. За тією ж схемою невідомий анонімний канал оприлюднив аудіозапис, на якому чути голоси нібито прем'єра та інших урядовців, які обговорюють Зеленського.

Начебто прем'єр Гончарук радиться з іншими міністрами та керівниками Нацбанку, як переконати президента у тому, що з економікою все добре. Не відомо, чи справді це Гончарук. Не ясно достеменно й про що вони говорили, оскільки фрагмент розмови очевидно вирваний з контексту.

Що відомо про "плівки Гончарука"?У телеграмі поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні. Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, а в нараді брали участь Гончарук, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника ОП Юлія Ковалів та інші.



Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів. Сам Гончарук вже опублікував відеозвернення, у якому прокоментував скандальні записи.

Та поставте себе на місце Зеленського. Якщо сприймати все буквально, без контексту, може справді здатися, що прем'єр говорить, що президент не розбирається в економіці і треба придумати, як його обдурити. І вже нікого не цікавить, чи справді на записі є голоси урядовців.

Отже, знову анонімний канал – створений 15 січня. Приблизно о 17:00 того ж дня там публікують аудіозапис. І одним з перших, хто його поширює, є народний депутат Олександр Дубінський. Його теж вважають одним з лідерів "групи Коломойського" у Верховній Раді.

В 19-00 у нас собрание фракции Слуг Народа, на котором будет присутствовать Гончарук. Иду спросить, правда ли он... Опубліковано Александром Дубинским Середа, 15 січня 2020 р.



А інші анонімні канали вже розганяють інформацію, що прем'єра Гончарука викликали "на килим" до президента. І що, мовляв, той написав заяву про відставку. А якщо у відставку йде прем'єр – автоматично звільняють і весь уряд.

Далі Дубінський, Бужанський і Куницький – все та ж "група Коломойського" продовжують нагнітати ситуацію і публікують фото з відверто хамським коментарем.



Виглядає так, ніби депутати йдуть ва-банк і з усіх сил намагаються добитися відставки чинного уряду. І ось тут згадується парі Дубінського, яке він оголосив ще до нового року.



Те, що Аваков – єдина людина в уряді, яка наближена до Коломойського, говорять вже так давно. Я навіть не можу згадати, хто першим про це сказав. А отже все зводиться до одного: інформаційні атаки сплановані і добре організовані. І мета у них одна – Гончарук не має бути прем'єром.

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Сьогодні я навмисно намагався не аналізувати зміст скандалів. Адже більшість з них, на мою думку, насправді не варті й хвилини уваги. Важлива у них тільки мета і вона, як на мене, очевидна.