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      Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів

      Голобородько 89 Читати новину українською

      Весна 2019 року пройшла під знаком виборів. Але у той момент, коли здалося, що нарешті кінець передвиборчій лихоманці і декілька місяців можна пожити спокійно, перезидент заявив, що розпускає Раду 8 скликання.

      Перший тиждень президентства Володимира Зеленського був цікавим і дещо неоднозначним. Розпуск Верховної Ради, перші призначення, перші скандали. В ті дні було більше питань ніж відповідей. І я шукав ці відповіді для того, аби розказати правду вам.

      В предыдущем выпуске: Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка

      Саме після інавгурації президента вийшла перша моя авторська передача, в якій я намагався проанілазувати перший тиждень роботи нового президента.

      Про перші рішення та скандали Володимира Зеленського – читайте за посиланням

      Парламентські вибори

      Потім розпочалася передвиборча кампанія. Як кажуть – "з корабля на бал". Не встигли ми перевести подих після президентських перегонів, а тут вже нові перегони і нові кандидати.

      вибори
      21 липня в Україні відбулись дострокові вибори до Ради

      Зеленський переміг Порошенка, зокрема тому, що був зовсім новим обличчям в політиці. Цей тренд продовжився і на парламентських виборах. Проблема лиш у тому, що посада президента в країні одна, а депутатських крісел – 450. І списки кандидатів треба було ще сформувати. Усі вони мали викликати довіру. Ба більше у їхньому минулому не мало бути темних плям. А це справді – не просто.

      Обратите внимание! Як формувалися списки кандидатів у депутати

      Ми усі хотіли нових облич, усі прагнули оновлення влади. Замість старих депутатів, які переходили з одного парламенту в інший і вже багато років вирішували у ньому свої корупційні інтереси, ми чекали нових незаплямованих скандалами людей.

      Результати виборів

      І, справді, отримали чимало нових кандидатів. Проте і тих людей, до яких є чимало питань, теж виявилось багато. Чому так трапилось? Ще у червні про це розповідала Олександра Дрік.

      За словами Олександри Дрік, виборцям необхідно було вимагати та перевіряти е-декларації кандидатів у депутати ще задовго до виборів. Адже, якщо партії і кандидати декларують відданість ідеалам боротьби з корупцією, то їм не буде чого приховувати. Більше про це читайте у блозі "Антикорупційний майдан".

      Загалом парламентські вибори пройшли без сюрпризів. Високий рейтинг президента автоматично конвертувався у рейтинг його партії і мажоритарних кандидатів на округах. Партія "Слуга народу" перемогла з розгромним результатом.

      цвк вибори
      Остаточні результати виборів від ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Формування нового уряду

      Вибори пройшли і майже на місяць в країні запанувала тиша. Президентська партія "Слуга народу" взяла більшість на виборах, достатню для того, щоб не вести жодних перемовин про парламентську коаліцію. Було очевидно, що вони сформують власними силами й уряд. Але імена кандидатів в Кабмін довго тримались у таємниці.

      В ті дні можна було аналізувати лише те, з якою мотивацією команда Зеленського йшла на вибори. Спершу ніж запрацювала Рада і пафосно відкрилось перше урочисте засідання, новообраних депутатів Зеленського чекав ще Трускавець. Але "слуги" їздили туди не відпочивати, а навчатися.

      Интиресно! Школа депутатів: чого "слуг народу" вчили у Трускавці

      І ось 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Було обрано уряд і генерального прокурора.

      рябошапка
      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

      Про якість нового уряду можна говорити довго, можна аналізувати їхні рішення. Про перші враження від нових призначень – читайте у попередньому випуску блогу "Голобородько".

      уряд гончарука
      Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

      Вибори до Верховної Ради, згідно з оцінкою українців, стали однією з найбільш важливих подій минулого року. Чи виправдали нові депутати і урядовці очікування – мають вирішити саме громадяни України, тобто ви.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Законодательство Верховная Рада Владимир Зеленский Видеоблоги Голобородько
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