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      Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради

      Голобородько 210 Читать новость на русском

      Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Нова Верховна Рада України

      У четвер уся країна затамувавши подих стежила за першим засіданням нового парламенту. І воно було справді доволі продуктивним: перші постанови та закони, перші призначення. Все це ви вже бачили в новинах. Я ж хочу розказати про те, чого в новинах не показали. Про яскраві моменти, які продемонстрували, яким буде цей парламент.

      Важливо: Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

      Процес, що розпочався з обрання Зеленського президентом, 29 серпня завершився. Вперше за історію незалежної України відбулось повне демократичне перезавантаження влади – новий президент, абсолютно оновлена парламентська більшість, докорінно, за одним виключенням, новий уряд, новий голова СБУ та генпрокурор. Комусь це оновлення може і не подобатись, але це рішення українського народу. Яке стало результатом 28-річної боротьби за демократію.

      Концентрація усієї повноти влади в руках людей з однієї політичної сили – це головне побоювання, яке є цілком закономірним. Маючи 254 голоси в Раді, можна приймати будь-які закони просто не зважаючи ні на кого. Проте новообраний голова парламенту Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук на першому ж засіданні продемонстрували, що будуть намагатись дотримуватись регламенту і процедури.

      Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук
      Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук

      І якби ті партії, які назвались опозицією, займали конструктивну позицію, вони б отримали шанс впливати на результати голосування. Проте їх виступи були скоріше популістичними. Депутати з опозиції банально затягували час. Це було настільки помітно, що президент навіть свою промову з цього почав.

      Виступ Володимира Зеленського у Раді: дивіться відео

      Та це ні на кого не подіяло і беззмістовні балачки продовжились. Депутати від опозиції замість того, аби ставити змістовні запитання, довели ситуацію до абсурду.

      Зеленському – це явно не подобалось і він усіляко намагався підганяти парламентарів. І тут треба звернути увагу на спілкування між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським. Воно яскраво свідчить, що вплив президента на парламент – величезний. 

      Володимир Зеленський попросив не робити перерву в роботі: дивіться відео

      Проте процедура – це закон і його треба дотримуватись, а ті, хто назвав себе опозицією, продовжують зловживати. І це просто дратує президента.

      Дивлячись на це, я не здивуюсь, якщо незабаром "Слуга народу" знайде, як заборонити так званим "опозиціонерам" затягувати час. Ба більше, відповідний законопроект про зміни до регламенту вони вже зареєстрували.

      Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук

      Окрім, хоч і важливих, але дуже довгих і аж занадто нудних процедур, нардепи прийняли цікаві кадрові рішення. Насамперед призначили очільником уряду Олексія Гончарука, він став наймолодшим прем'єром за усю історію Україну, йому усього 35.

      Важливо: Олексій Гончарук – біографія прем'єр-міністра України

      Це призначення оцінюють достатньо позитивно. І промова Гончарука була багатообіцяючою, але місцями – дещо цікавою. До прикладу він обіцяє зниження процентної ставки.

      "Вже цього року може знижуватися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом", – заявив Гончарук.

      гончаоук рада
      Олексій Гончарук

      Фактично це найефективніший метод, що може стимулювати швидкий розвиток економіки. Водночас новообраний прем'єр обіцяє не втручатись в роботу НБУ.

      Звичайно, не можна втручатися у незалежність НБУ, ми це дуже добре розуміємо,
      – запевнив Гончарук.

      Але процентну ставку, яку обіцяє понизити прем'єр – може понизити тільки НБУ. Тож, як він це буде робити, не ясно. Я б дуже хотів, щоб це питання йому поставили новообрані депутати, але у них були інші цікаві теми для балачок.

      Виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука: дивіться відео 

      Новий Кабінет Міністрів

      • Міністр внутрішніх справ

      Формування Кабміну – ще одне дуже важливе рішення, яке прийняла Рада у четвер. Новий уряд вже називають найякіснішим за всю історію незалежності. Більшість міністрів справді важко пов'язати з олігархами чи звинуватити у некомпетентності. Проте, на жаль, не обійшлось без ложки дьогтю – Арсена Авакова залишили на посаді голови МВС.

      Цікаво! Новий уряд України: чого очікувати від міністрів

      І пояснення цій ситуації нібито випадково дала депутатка від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька. Її повідомлення сфотографували журналісти у Раді. Це викликало багато насмішок у мережі.

      Ліза Богуцька
      Повідомлення Лізи Богуцької

      богуцька
      Повідомлення про те, що Петро Порошенко нібито готує переворот

      Але, якщо серйозно, з погляду здорового глузду, я не можу пояснити причину призначення Авакова міністром. Ще більше мене дивує, як депутати від "Слуги народу", які ще вчора вимагали звільнення одіозного міністра, проголосували за нього в пакеті з іншими міністрами.

      провали авакова
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      • Міністр охорони здоров'я

      Ще одне питання викликає міністр охорони здоров'я. Визначитись з кандидатом на цю посаду було не просто. Спершу міністром мав стати Олег Петренко, людина з команди Уляни Супрун. Проте напередодні першого засідання він відмовився. Нібито через конфлікт з комітетом охорони здоров'я самої Ради.

      петренко
      Олег Петренко

      Потім на цю посаду пророкували Максима Степанова, колишнього голову Одеської обласної адміністрації, цю людину пов'язують з Коломойським.

      максим степанов
      Максим Степанов

      На виході ми отримали міністром Зоряну Черненко чи то Скалецьку, людину з громадського сектора. Колишню дружину Олександра Черненка, депутата від партії Петра Порошенка. Цих двох фактів замало, щоб робити висновки. Але плутанина з її двома прізвищами вже наробила галасу.

      черненко
      Зоряна Скалецька

      А повідомлення голови комітету охорони здоров'я, нардепа від "Слуги народу" Михайла Радуцького, де він називає Зоряну чи то Скалецьку чи то Черненко "своєю людиною", лише підлило масла у вогонь. Тож в колекцію до братів Зоряна і Шкіряка тепер можуть додатись подруги міністри Зоряни Скалецька і Черненко.

      радуцький
      Михайло Радуцький

      Жарти жартами. А загалом цей Кабмін дуже вдало, хоч можливо і дещо різко схарактеризував голова фракції "Голос" Сергій Разманін.

      кабінет міністрів
      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу

      Коментар голови фракції "Голос" Сергія Разманіна: дивіться відео

      Новий генеральний прокурор

      Ще одне важливе призначення – генеральний прокурор. Ним очікувано став Руслан Рябошапка. Досвідчений правник, антикорупціонер і людина без плям на репутації.

      Цікаво! Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора

      В щирості його намірів у мене немає підстав сумніватись. Тож вже дуже скоро в Раді можна чекати прийняття десятків законів, що запустять зміни у правоохоронній сфері. Єдине питання, чи вистачить у нової команди сили їх втілити в життя.

      Рада проголосувала за Руслана Рябошапку: дивіться відео

      Скасування депутатської недоторканості

      Засідання парламенту розпочалось опівдні 29 серпня, а до найцікавішого питання – скасування депутатської недоторканості – дійшли за північ, вже 30 серпня. Здавалося б просте питання, треба просто прибрати два абзаци з статті 80 Конституції. Але тут і почалось. Депутати, що називають себе опозицією, затягнули прийняття цього рішення на півтори години.

      І це було тільки перше голосування. Вже першого ж тижня осені нардепи планують внести зміни до Конституції, які остаточно зроблять їх доторканними. Для цього їм будуть необхідні голоси парламентської конституційної більшості, тобто 300. У "Слуги народу" немає стільки.

      Варте уваги! Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      Але усі голосування у Раді в перший день показали – хоч формально коаліція складається з однієї партії – синхронно зі "слугами" майже за усі рішення голосує "Батьківщина" Тимошенко і депутатська група "За майбутнє". Журналісти пов'язують цю групу самовисуванців з олігархом Коломойським.

      ігор коломойський
      Ігор Коломойський

      Тож фактично ми побачили в Раді неформальну велику коаліцію. І можу припустити, що її ціною було обрання віце-спікером Олени Кондратюк з "Батьківщини".

      кондратюк
      Олена Кондратюк

      На завершення, Рада прийняла багато процедурних рішень про прискорене голосування деяких зареєстрованих вже законопроектів. А їх лише за першу добу нардепи зареєстрували під дві сотні.

      Як і обіцяли "Слуги народу", у Раду вони йдуть з великим пакетом законодавчих ініціатив. І приймати їх планують швидко. Коли я зайшов на сайт Ради і побачив кількість зареєстрованих законопроектів мене накрило дежавю. 

      Коли на початку літа партія "Слуга народу" оприлюднила список кандидатів в депутати – стало ясно, що таку неймовірну кількість невідомих людей просто неможливо перевірити за короткий час. От і зараз таку кількість нових законопроектів, та ще й без оприлюднених текстів, просто нереально проаналізувати. А голосувати їх починають вже.

      Тож в парламентську осінь ми вступаємо з тим самим відчуттям, що й на початку літа – в передвиборчу кампанію – нам залишається просто вірити в щирість намірів "Слуги народу".

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голобородько Відеоблоги Верховна Рада Кабінет Міністрів України Руслан Рябошапка Олексій Гончарук Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Руслан Стефанчук Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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