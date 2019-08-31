Голобородько VS Зеленский: Чем удивило первое заседание Рады

Голобородько про Голобородько. Журналист 24 канала Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Новая Верховная Рада Украины

В четверг вся страна затаив дыхание следила за первым заседанием нового парламента. И оно было действительно довольно продуктивным: первые постановления и законы, первые назначения. Все это вы уже видели в новостях. Я же хочу рассказать о том, чего в новостях не показали. О ярких моментах, которые продемонстрировали, каким будет этот парламент.

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Процесс, начавшийся с избрания Зеленского президентом, 29 августа завершился. Впервые за историю независимой Украины состоялась полная демократическая перезагрузка власти – новый президент, абсолютно обновленное парламентское большинство, в корне, с одним исключением, новое правительство, новый глава СБУ и генпрокурор. Кому-то это обновление может и не нравиться, но это решение украинского народа. Которое стало результатом 28-летней борьбы за демократию.

Концентрация всей полноты власти в руках людей из одной политической силы – это главное опасение, которое является вполне закономерным. Имея 254 голоса в Раде, можно принимать любые законы просто несмотря ни на кого. Однако новоизбранный председатель парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук на первом же заседании продемонстрировали, что будут стараться придерживаться регламента и процедуры.



Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук

И если бы те партии, которые назвались оппозицией, занимали конструктивную позицию, они бы получили шанс влиять на результаты голосования. Однако их выступления были скорее популистскими. Депутаты из оппозиции банально затягивали время. Это было настолько заметно, что даже президент свою речь с этого начал.

Выступление Владимира Зеленского в Раде: смотрите видео

Но это ни на кого не подействовало и бессодержательные разговоры продолжились. Депутаты от оппозиции вместо того, чтобы задавать содержательные вопросы, довели ситуацию до абсурда.

Зеленскому это явно не нравилось и он всячески пытался подгонять парламентариев. И здесь надо обратить внимание на общение между Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским. Оно ярко свидетельствует, что влияние президента на парламент – огромно.

Владимир Зеленский попросил не делать перерыв в работе: смотрите видео

Однако процедура – это закон и его надо соблюдать, а те, кто назвал себя оппозицией, продолжают злоупотреблять. И это просто раздражает президента.

Несмотря на это, я не удивлюсь, если вскоре "Слуга народа" найдет, как запретить так называемым "оппозиционерам" затягивать время. Более того, соответствующий законопроект об изменениях в регламент они уже зарегистрировали.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук

Кроме, хоть и важных, но очень длинных и слишком скучных процедур, нардепы приняли интересные кадровые решения. Прежде всего назначили главой правительства Алексея Гончарука, он стал самым молодым премьером за всю историю Украину, ему всего 35.

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Это назначение оценивают достаточно положительно. И речь Гончарука была многообещающей, но местами – немного интересной. К примеру он обещает снижение процентной ставки.

"Уже в этом году может снизиться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это может запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование – это одна из тактических целей, которую мы поставим перед собой в ближайшее время", – заявил Гончарук.



Алексей Гончарук

Фактически это самый эффективный метод, который может стимулировать быстрое развитие экономики. В то же время новоизбранный премьер обещает не вмешиваться в работу НБУ.

Конечно, нельзя вмешиваться в независимость НБУ, мы это очень хорошо понимаем,

– заверил Гончарук.

Но процентную ставку, которую обещает снизить премьер – может снизить только НБУ. Так, как он это будет делать, не ясно. Я бы очень хотел, чтобы этот вопрос ему задали новоизбранные депутаты, но у них были другие темы для разговоров.

Выступление премьер-министра Алексея Гончарука: смотрите видео

Новый Кабинет Министров

• Министр внутренних дел

Формирование Кабмина – еще одно очень важное решение, которое приняла Рада в четверг. Новое правительство уже называют самым качественным за всю историю независимости. Большинство министров действительно трудно связать с олигархами или обвинить в некомпетентности. Однако, к сожалению, не обошлось без ложки дегтя – Арсена Авакова оставили на посту главы МВД.

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И объяснение этой ситуации якобы случайно дала депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая. Ее сообщения сфотографировали журналисты в Раде. Это вызвало много насмешек в сети.



Сообщение Лизы Богуцкой



Сообщение о том, что Петр Порошенко якобы готовит переворот

Но, если серьезно, с точки зрения здравого смысла, я не могу объяснить причину назначения Авакова министром. Еще больше меня удивляет, как депутаты от "Слуги народа", которые еще вчера требовали увольнения одиозного министра, проголосовали за него в пакете с другими министрами.



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

• Министр здравоохранения

Еще один вопрос вызывает министр здравоохранения. Определиться с кандидатом на эту должность было не просто. Сперва министром должен был стать Олег Петренко, человек из команды Ульяны Супрун. Однако накануне первого заседания он отказался. Якобы из-за конфликта с комитетом здравоохранения самой Рады.



Олег Петренко

Затем на эту должность прочили Максима Степанова, бывшего главу Одесской областной администрации, этого человека связывают с Коломойским.



Максим Степанов

На выходе мы получили министром Зоряну Черненко или Скалецкую, человека из общественного сектора. Бывшую жену Александра Черненко, депутата от партии Петра Порошенко. Этих двух фактов мало, чтобы делать выводы. Но путаница с ее двумя фамилиями уже наделала шума.



Зоряна Скалецкая

А сообщение председателя комитета здравоохранения, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, где он называет Зоряну то Скалецкой то Черненко "своим человеком", лишь подлило масла в огонь. Поэтому в коллекцию к братьям Зоряна и Шкиряка и теперь могут добавиться подруги министры Зоряна Скалецкая и Черненко.



Михаил Радуцкий

Шутки шутками. А в целом, этот Кабмин очень удачно, хотя возможно и несколько резко охарактеризовал глава фракции "Голос" Сергей Разманин.



Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала

Комментарий главы фракции "Голос" Сергея Разманина: смотрите видео

Новый генеральный прокурор

Еще одно важное назначение – генеральный прокурор. Им ожидаемо стал Руслан Рябошапка. Опытный юрист, антикоррупционер и человек без пятен на репутации.

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В искренности его намерений у меня нет оснований сомневаться. Поэтому уже очень скоро в Раде можно ожидать принятия десятков законов, запустят изменения в правоохранительной сфере. Единственный вопрос, хватит ли у новой команды силы их воплотить в жизнь.

Рада проголосовала за Руслана Рябошапку: смотрите видео

Отмена депутатской неприкосновенности

Заседание парламента началось в полдень 29 августа, а до самого интересного вопроса – отмены депутатской неприкосновенности – дошли после полуночи, уже 30 августа. Казалось бы простой вопрос, надо просто убрать два абзаца из статьи 80 Конституции. Но тут и началось. Депутаты, называющие себя оппозицией, затянули принятие этого решения на полтора часа.

И это было только первое голосование. Уже в первую неделю осени нардепы планируют внести изменения в Конституцию, которые окончательно сделают их прикосновенными. Для этого им будут необходимы голоса парламентского конституционного большинства, то есть 300. У "Слуги народа" нет столько.

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Но все голосования в Раде в первый день показали – хоть формально коалиция состоит из одной партии – синхронно со "слугами" почти за все решения голосует "Батькивщина" Тимошенко и депутатская группа "За будущее". Журналисты связывают эту группу самовыдвиженцев с олигархом Коломойским.



Игорь Коломойский

Поэтому фактически мы увидели в Раде неформальную большую коалицию. И могу предположить, что ее ценой было избрание вице-спикером Елены Кондратюк из "Батькивщины".



Елена Кондратюк

В завершение, Рада приняла много процедурных решений об ускоренном голосовании некоторых зарегистрированных уже законопроектов. А их только за первые сутки нардепы зарегистрировали под две сотни.

Как и обещали "Слуги народа", в Раду они идут с большим пакетом законодательных инициатив. И принимать их планируют быстро. Когда я зашел на сайт Рады и увидел количество зарегистрированных законопроектов меня накрыло дежавю.

Когда в начале лета партия "Слуга народа" обнародовала список кандидатов в депутаты, стало ясно, что такое невероятное количество неизвестных людей просто невозможно проверить за короткое время. Вот и сейчас такое количество новых законопроектов, да еще и без обнародованных текстов, просто нереально проанализировать. А голосовать за их начинают уже.

Поэтому в парламентскую осень мы вступаем с тем же ощущением, что и в начале лета – в предвыборную кампанию – нам остается просто верить в искренность намерений "Слуги народа".