Слив аудиозаписи с совещания Гончарука невозможен: Управление госохраны

Управление государственной охраны Украины отрицает возможный слив аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Охранное ведомство заявило, что не прослушивает чиновников.

О том, что информация о сливе недостоверная, сообщили в фейсбуке Управления госохраны Украины.

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Военнослужащие Управления государственной охраны осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, предупреждают любое прослушивание должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана,

– говорится в сообщении.

Охранное ведомство утверждает, что слив невозможен ни при каких обстоятельствах. А также обращается к украинским СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную информацию. "Данные из сомнительных источников дискредитируют военнослужащих Управления госохраны", – добавляют в ведомстве.

Премьер-министр Гончарук отреагировал на резонансные сливы аудиозаписей. Он считает, что их появление является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности.

Что известно о резонансных записях разговоров

На ютуб-канале "Как обмануть президента" вышли три части записей разговоров из Кабмина. На них премьер Алексей Гончарук вместе с членами Кабмина и НБУ обсуждают экономическую ситуацию в стране. Также они советуются, что говорить президенту Зеленскому во время встречи. Как объяснить ему об укреплении курса гривны и "откуда дыра в бюджете".

Резонанс ситуации придает то, что вообще прослушивают членов правительства и это происходит в здании Кабмина. А также слова Гончарука о том, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (премьер сразу уточнил, что "примитивное" означает "простое"). И признание, что он (Гончарук) "полный профан" в экономике.

Гончарук прокомментировал продвижение совещания с его участием, которое попало в сеть: видео