Злив аудіозапису з наради Гончарука неможливий: Управління держохорони

Управління державної охорони України заперечило можливий злив аудіозапису з нібито наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Охоронне відомство заявило, що не прослуховує чиновників.

Про те, що інформація про злив недостовірна, повідомили у фейсбуці Управління держохорони України.

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Військовослужбовці Управління державної охорони здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які попереджують будь-яку можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона,

– йдеться в повідомленні.

Охоронне відомство переконує, що злив неможливий за жодних обставин. А також звертається до українських ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену інформацію. "Дані зі сумнівних джерел дискредитують військовослужбовців Управління держохорони", – додають у відомстві.

Прем'єр-міністр Гончарук відреагував на резонансні зливи аудіозаписів. Він вважає, що їхня поява є кампанією проти нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема.

Що відомо про резонансні записи розмов

На ютуб-каналі "Як обдурити президента" вийшли три частини записів розмов з Кабміну. На них прем’єр Олексій Гончарук разом із членами Кабміну та НБУ обговорюють економічну ситуацію в країні. Також вони радяться, що говорити президенту Зеленському під час зустрічі. Як пояснити йому про зміцнення курсу гривні та "звідки дірка у бюджеті".

Резонансу ситуації надає те, що взагалі прослуховують членів уряду і це відбувається у будівлі Кабміну. А також слова Гончарука про те, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (прем‘єр одразу уточнив, що "примітивне" означає "просте"). Та зізнання, що він (Гончарук) "повний профан" в економіці.

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