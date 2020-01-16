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      Злив аудіозапису з наради Гончарука неможливий: Управління держохорони

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      В Управлінні держохорони відреагували на зливи розмов за участю Гончарука / Скріншот з відео

      Управління державної охорони України заперечило можливий злив аудіозапису з нібито наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Охоронне відомство заявило, що не прослуховує чиновників.

      Про те, що інформація про злив недостовірна, повідомили у фейсбуці Управління держохорони України.

      Цікаво! Олів'є не подорожчає: у мережі з'явилася третя частина резонансних записів Гончарука – відео

      Військовослужбовці Управління державної охорони здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які попереджують будь-яку можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона,
      – йдеться в повідомленні.

      Охоронне відомство переконує, що злив неможливий за жодних обставин. А також звертається до українських ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену інформацію. "Дані зі сумнівних джерел дискредитують військовослужбовців Управління держохорони", – додають у відомстві. 

      Прем'єр-міністр Гончарук відреагував на резонансні зливи аудіозаписів. Він вважає, що їхня поява є кампанією проти нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема.

      Що відомо про резонансні записи розмов

      • На ютуб-каналі "Як обдурити президента" вийшли три частини записів розмов з Кабміну. На них прем’єр Олексій Гончарук разом із членами Кабміну та НБУ обговорюють економічну ситуацію в країні. Також вони радяться, що говорити президенту Зеленському під час зустрічі. Як пояснити йому про зміцнення курсу гривні та "звідки дірка у бюджеті".
      • Резонансу ситуації надає те, що взагалі прослуховують членів уряду і це відбувається у будівлі Кабміну. А також слова Гончарука про те, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (прем‘єр одразу уточнив, що "примітивне" означає "просте"). Та зізнання, що він (Гончарук)  "повний профан" в економіці.

      Гончарук прокоментував просовування наради за його участю, яка потрапила в мережу: відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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