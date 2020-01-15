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      Кого из министров могут уволить, а кто останется: версия эксперта

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      В конце января возможны кадровые изменения в правительстве. В зоне риска несколько министров.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Внимание: Изменения в правительстве Гончарука: когда и кого из министров могут уволить

      По его словам, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в зоне риска из-за конфликтов в этой институции. Но, замечает он, министерство здравоохранения – пороховая бочка. Там всегда скандалы и противоречия. Мало кто из министров долго там задерживался. Исключение Ульяна Супрун – и то в статусе временно исполняющей обязанности.

      Политолог не исключает, что могут быть претензии к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому за историю с высокими премиями чиновников (министр и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен – 24).

      Читайте также: Зеленский пока не будет увольнять министров из правительства, – СМИ

      По мнению Фесенко, могут возникнуть вопросы к вице-премьеру по вопросам цифровой трансформации Михаилу Федорову.

      Михаил Федоров свой, но темпы диджитализации не впечатляют. Работа идет, но больше работает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Возможно, Федорова перебросят на другую должность. Например, в Офис президента,
      – говорит Владимир Фесенко.

      Также в зоне риска могут оказаться руководители министерств социальной сферы. Там нет конфликтов и скандалов, но и заметной деятельности тоже.

      В социальной сфере отсутствуют прорывы и предложения по решению актуальных проблем. А надо заниматься модернизацией социальной политики. У нас традиционная проблема льгот. При назначении министра образования не был учтен вопрос статуса. У Анны Новосад проколов нет. Но она очень молодой министр рядом с ректорами, академиками. Глава министерства тоже должен иметь определенный статус,
      – считает Фесенко.

      В то же время, отмечает он, с большой вероятностью сохранят свою должность министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, которые работали ранее с Гройсманом.

      Что известно о ротации в правительстве Гончарука? Телеграм-канал "Темный рыцарь", который, вероятно, администрирует кто-то из "Слуги народа", сообщил, что у Зеленского готовят отставку ряда министров. Объявить об этом могут уже 24 января во время внеочередного заседания Верховной Рады. "Темный рыцарь" уточнил, что в отставку не может уйти премьер-министр Алексей Гончарук, поскольку у него есть годовой иммунитет после принятия программы правительства.

      уряд гончарука
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Арсен Аваков Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Михаил Федоров Зоряна Скалецкая Владимир Бородянский
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