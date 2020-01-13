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      Офис Зеленского готовит отставку ряда министров, – соцсети

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      Ряд министров Гончарука могут отправить в отставку / 24 канал

      Телеграм-канал "Темный рыцарь", который, вероятно, администрирует кто-то из "Слуги народа", сообщил, что у Зеленского готовят отставку ряда министров. Объявить об этом могут уже 24 января во время внеочередного заседания Верховной Рады.

      О подготовке кадровых изменений во власти заявил экснардеп Игорь Мосийчук. Тоже в своем телеграмм-канале.

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      Прилетела птичка и нашептала мне на ухо, что в Офисе Президента готовят новое обращение. Коснется оно кадровых изменений во власти,
      – заявил Мосийчук.

      В то же время "Темный рыцарь" уточнил, что кадровые изменения, в частности, будут касаться Кабинета Министров, а в отставку уйдет ряд министров. Одновременно уточняется, что в отставку не может уйти Премьер-министр Алексей Гончарук, поскольку у него есть годовой иммунитет после принятия программы правительства.

      Информацию о том, что 24 января состоится внеочередное заседание Верховной Рады, сообщил и телеграмм-канал "УП. Off the record". Впрочем, там отметили, что заседание будет посвящено теме децентрализации.

      Что известно о телеграм-канале "Темный рыцарь"?
      Администратор телеграмм-канала позиционирует себя, как человека изнутри "Слуги народа". В то же время председатель фракции Давид Арахамия заявлял, что имеет определенные догадки, кто это может быть. Он убежден, что канал администрирует не один человек, а целая группа.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Игорь Мосийчук Кабинет Министров Украины Президент Украины Владимир Зеленский Офіс Президента
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