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      Офіс Зеленського готує відставку низки міністрів, – соцмережі

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      Низку міністрів Гончарука можуть відправити у відставку / 24 канал

      Телеграм-канал "Темний лицар", який, імовірно, адмініструє хтось зі "Слуги народу", повідомив, що у Зеленського готують відставку низки міністрів. Оголосити про це можуть вже 24 січня під час позачергового засідання Верховної Ради.

      Про підготовку кадрових змін у владі заявив екснардеп Ігор Мосійчук. Теж у своєму телеграм-каналі.

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      Прилетіла пташечка і нашептіла мені на вухо, що в Офісі Президента готують нове звернення. Стосуватиметься воно кадрових змін у владі,
      – заявив Мосійчук.

      Водночас "Темний лицар" уточнив, що кадрові зміни, зокрема, стосуватимуться Кабінету Міністрів, а у відставку підуть низка міністрів. Уточнюється також, що у відставку не може піти Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, позаяк у нього є річний імунітет після ухвалення програми уряду.

      Інформацію про те, що 24 січня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, повідомив і телеграм-канал "УП. Off the record". Втім там зазначили, що засідання буде присвячене темі децентралізації.

      Що відомо про телеграм-канал "Темний лицар"?Адміністратор телеграм-каналу позиціонує себе, як людину зсередини "Слуги народу". Водночас голова фракції Давид Арахамія заявляв, що має певні здогадки, хто це може бути. Він переконаний, що канал адмініструє не одна людина, а ціла група.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Ігор Мосійчук Президент України Офіс Президента
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