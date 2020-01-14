16:16
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Зеленский пока не будет увольнять министров из правительства, – СМИ

      46 Читати новину українською
      Зеленский не будет увольнять действующих министров / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский пока не планирует увольнять министров правительства, потому что их некем заменить. Сам премьер Алексей Гончарук уверяет, что действующий Кабмин выполнил большинство задач, которые ему поставил Офис главы государства.

      Об увольнении нескольких министров в ОПУ заявляли еще перед новым 2020 годом, пишет телеграмм-канал УП. Off the record со ссылкой на свои источники.

      Интересно: Разумков прокомментировал заявления о "безумных премиях" в Кабмине и повышенных зарплатах нардепов

      Теперь источники в "Слуге народа" уверяют, что президент пока правительство не тронет. Главная причина звучит так: "Проблема не в том, чтобы кого-то отправить в отставку, а в вопросе: "есть ли на кого кого-то менять?",
      – пишет канал.

      Кроме того, вчера, 13 января, в ОПГ состоялось большое совещание. Участие в нем приняли руководство Офиса Зеленского, Кабинета министров и Верховной Рады. На совещании премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о работе правительства.

      "По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им нарезали в ОПУ. В то же время на совещании так и не говорили о возможной ротации в Кабмине", – подытожили в УП. Off the record.

      Заметим, еще в октябре во время большого пресс-марафона Зеленский рассказал, что дал министрам время до нового года, чтобы показать результат их работы.

      кабінет міністрів україни
      Кабинет министров Украины / инфографика 24 канала

      Главные достижения работы правительства в 2019 году:

      • Принято решение, позволяющее снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К этой инициативе присоединились более 20 городов.
      • Проведена процедура анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам.
      • Подписан договор между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации.
      • Одобрена программа медицинских гарантий, что будет гарантировать украинцам бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфарктах и тому подобное.
      • Начата земельная реформа. Правительство разработало программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли.
      • Борьба с теневыми рынками – по Украине уже закрыли более 5300 игорных заведений и 403 нелегальные заправки.
      • Перевод госуслуг в онлайн: запустили Е-кабинет застройщика, единый транспортный портал и тестируется приложение "Дія" (там доступны е-техпаспорт и е-удостоверение водителя).
      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      сегодня
      16534
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Слуга народа Офіс Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:38 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 2343
      сегодня , 15:35 Где в Украине самая большая безработица: инфографика
      Галина Мамчук 132
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1117
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      114
      сегодня , 15:00 Выгодная сделка для украинцев. Почему депутатам и министрам нужно поднять зарплаты
      Сергій Фурса 84
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук