Зеленский пока не будет увольнять министров из правительства, – СМИ

Президент Владимир Зеленский пока не планирует увольнять министров правительства, потому что их некем заменить. Сам премьер Алексей Гончарук уверяет, что действующий Кабмин выполнил большинство задач, которые ему поставил Офис главы государства.

Об увольнении нескольких министров в ОПУ заявляли еще перед новым 2020 годом, пишет телеграмм-канал УП. Off the record со ссылкой на свои источники.

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Теперь источники в "Слуге народа" уверяют, что президент пока правительство не тронет. Главная причина звучит так: "Проблема не в том, чтобы кого-то отправить в отставку, а в вопросе: "есть ли на кого кого-то менять?",

– пишет канал.

Кроме того, вчера, 13 января, в ОПГ состоялось большое совещание. Участие в нем приняли руководство Офиса Зеленского, Кабинета министров и Верховной Рады. На совещании премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о работе правительства.

"По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им нарезали в ОПУ. В то же время на совещании так и не говорили о возможной ротации в Кабмине", – подытожили в УП. Off the record.

Заметим, еще в октябре во время большого пресс-марафона Зеленский рассказал, что дал министрам время до нового года, чтобы показать результат их работы.



Кабинет министров Украины / инфографика 24 канала

Главные достижения работы правительства в 2019 году: