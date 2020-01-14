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      Зеленський поки не буде звільняти міністрів з уряду, – ЗМІ

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      Зеленський не буде звільняти чинних міністрів / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський поки не планує звільняти міністрів уряду, бо їх немає ким замінити. Сам прем’єр Олексій Гончарук запевняє, що чинний Кабмін виконав більшість завдань, які йому поставив Офіс глави держави.

      Про звільнення кількох міністрів в ОПУ заявляли ще перед новим 2020 роком, пише телеграм-канал УП. Off the record з посиланням на свої джерела. 

      Цікаво: Разумков прокоментував заяви про "шалені премії" в Кабміні та підвищені зарплати нардепів

      Тепер джерела в "Слузі народу" запевняють, що президент поки що уряд не чіпатиме. Головна причина звучить так: "Проблема не в тому, щоб когось відправити у відставку, а в запитанні: "хіба є на кого когось міняти?",
      – пише канал.

      Окрім того, вчора, 13 січня, в ОПУ відбулася велика нарада. Участь у ній взяло керівництво Офісу Зеленського, Кабінету міністрів та Верховної Ради. На нараді прем’єр-міністр Олексій Гончарук прозвітував про роботу уряду.

      "За словами очевидців, Гончарук озвучив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які їм нарізали в ОПУ. У той же час на нараді так і не говорили про можливу ротацію в Кабміні", – підсумували в УП. Off the record.

       

      Зауважимо, ще у жовтні під час великого пресмарафону Зеленський розповів, що дав міністрам час до нового року, щоб показати результат їх роботи.

      кабінет міністрів україни
      Кабінет міністрів України / інфографіка 24 каналу

      Головні досягнення роботи уряду у 2019 році: 

      • Ухвалено рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До цієї ініціативи долучилися понад 20 міст.
      • Проведено процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами.
      • Підписано договір між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" про транзит газу на 5 років з можливістю пролонгації.
      • Схвалено програму медичних гарантій, що гарантуватиме українцям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту тощо. 
      • Розпочато земельну реформу. Уряд розробив програму дешевих кредитів для українських фермерів на купівлю землі.
      • Боротьба з тіньовими ринками – по Україні вже закрили понад 5300 гральних закладів та 403 нелегальні заправки.
      • Переведення держпослуг в онлайн: запустили Е-кабінет забудовника, єдиний транспортний портал і тестується додаток Дія (там доступні е-техпаспорт і е-посвідчення водія).
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Володимир Зеленський Офіс Президента Слуга народу
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