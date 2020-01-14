Зеленський поки не буде звільняти міністрів з уряду, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський поки не планує звільняти міністрів уряду, бо їх немає ким замінити. Сам прем’єр Олексій Гончарук запевняє, що чинний Кабмін виконав більшість завдань, які йому поставив Офіс глави держави.

Про звільнення кількох міністрів в ОПУ заявляли ще перед новим 2020 роком, пише телеграм-канал УП. Off the record з посиланням на свої джерела.

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Тепер джерела в "Слузі народу" запевняють, що президент поки що уряд не чіпатиме. Головна причина звучить так: "Проблема не в тому, щоб когось відправити у відставку, а в запитанні: "хіба є на кого когось міняти?",

– пише канал.

Окрім того, вчора, 13 січня, в ОПУ відбулася велика нарада. Участь у ній взяло керівництво Офісу Зеленського, Кабінету міністрів та Верховної Ради. На нараді прем’єр-міністр Олексій Гончарук прозвітував про роботу уряду.

"За словами очевидців, Гончарук озвучив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які їм нарізали в ОПУ. У той же час на нараді так і не говорили про можливу ротацію в Кабміні", – підсумували в УП. Off the record.

Зауважимо, ще у жовтні під час великого пресмарафону Зеленський розповів, що дав міністрам час до нового року, щоб показати результат їх роботи.



Кабінет міністрів України / інфографіка 24 каналу

Головні досягнення роботи уряду у 2019 році: