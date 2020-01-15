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      Кого з міністрів можуть звільнити, а хто залишиться: версія експерта

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      Наприкінці січня можливі кадрові зміни в уряді. У зоні ризику кілька міністрів.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. 

      До уваги: Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити

      За його словами, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в зоні ризику через конфлікти в цій інституції. Але, зауважує він, міністерство охорони здоров'я – порохова бочка. Там завжди скандали і суперечності. Мало хто з міністрів довго там затримувався. Виняток Уляна Супрун – і то в статусі тимчасово виконуючої обов'язки.

      Політолог не виключає, що можуть бути претензії, до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського через історію з високими преміями чиновників (міністр та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень – 24).

      Читайте також: Зеленський поки не буде звільняти міністрів з уряду, – ЗМІ

      На думку Фесенка, можуть виникнути питання до віце-прем’єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

      Михайло Федоров свій, але темпи діджіталізації не вражають. Робота йде, але більше працює міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Можливо, Федорова перекинуть на іншу посаду. Наприклад, в Офіс президента,
      – говорить Володимир Фесенко.

      Також у зоні ризику можуть опинитися очільники міністерств із соціальної сфери. Там немає конфліктів і скандалів, але й помітної діяльності теж.

      У соціальній сфері відсутні прориви і пропозиції щодо вирішення актуальних проблем. А треба займатися модернізацією соціальної політики. У нас традиційна проблема пільг. При призначенні міністра освіти не було враховано питання статусу. В Ганни Новосад проколів немає. Але вона дуже молодий міністр поруч із ректорами, академіками. Глава міністерства теж повинен мати певний статус,
      – вважає Фесенко.

      Водночас, наголошує він, з великою імовірністю збережуть свою посаду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністриня фінансів Оксана Маркарова, які працювали раніше з Гройсманом.

      Що відомо про ротації в уряді Гончарука? Телеграм-канал "Темний лицар", який, імовірно, адмініструє хтось зі "Слуги народу", повідомив, що у Зеленського готують відставку низки міністрів. Оголосити про це можуть вже 24 січня під час позачергового засідання Верховної Ради. "Темний лицар" уточнив, що у відставку не може піти прем'єр-міністр Олексій Гончарук, позаяк у нього є річний імунітет після ухвалення програми уряду.

      уряд гончарука
      Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Зоряна Скалецька Володимир Бородянський Михайло Федоров Арсен Аваков
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