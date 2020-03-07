О новом Кабмине и скандальном заявлении Шмыгаля по Крыму: интервью с заместителем Арахамии

На этой неделе вместо новых лиц в министерские кресла сели лица с опытом работы в команде Азарова-Януковича. О новом составе Кабмина, нового премьер-министра Дениса Шмыгаля и его скандальном заявлени о поставках воды в Крым – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель главы президентской фракции "Слуга народа", одна из лидеров монобольшинства Евгения Кравчук.

Падение рейтингов

Вас не беспокоит то, что у вас так упали рейтинги? Я так понимаю, то, что отправили в отставку правительство, является следствием падения рейтингов. Потому что он собрал на себя весь негатив, который ассоциировался с партией власти в целом, и решили его принести в жертву. Это причина?

Я бы не хотела называть причиной рейтинг. Впрочем, мы увидели, что снизилось доверие к этому Кабинету министров, и, очевидно, не просто к персоналиям, а к каким-то действиям или не действиям этого состава правительства. Мы не должны сверяться с людьми? Ну, пожалуй, должны. Это важно, потому что уровень доверия – это возможность проводить реформы. Если нет поддержки в обществе, очень сложно делать эти реформы.

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Нормальные реформы никогда не имеют поддержки в обществе. Я так понимаю, что президенту просто хочется нравиться людям. Теперь он этого не может достичь, потому что его правительство раздражает людей, ведь делает непопулярные вещи.

Однако президент не отзывает земельную реформу, которая, по мнению, всех оппонентов является "самой черной".

Я тоже не уверена, что вы ее доголосуете, если у вас будет новый министр агрополитики, новый экономический блок. Вы уверены, что доведете это дело до конца?

На самом деле, сейчас мяч на стороне Верховной Рады. Это голосование рано или поздно произойдет. На самом деле, и президент не так давно заявлял, что реформа произойдет именно в том формате, о котором мы говорили. Она, конечно, не такая либеральная, как была в начале. В конце мы будем голосовать те правки, которые касаются референдума по иностранцам, по уменьшению количества в одни руки – до 10 тысяч гектаров. Там есть новые правки, которые обсудили на комитете.



Евгения Кравчук / Фото 24 канал

Закончим историю с рейтингами. Летом мы помним: любой человек, даже свадебный фотограф, если он шел под знаменами президента Зеленского, мог легко победить на своем округе даже влиятельных, опытных и очень богатых политиков. Сегодня мы видим, как на Харьковщине ваша кандидатка с треском проигрывает этим опытным политикам, ибо имеет в 4 раза меньший рейтинг, даже если идет под знаменами президента Зеленского. Вас не смущает такое падение?

Если говорить именно об этом случае, то здесь нет какой-то большой одиозности у Светличной. Она была председателем обладминистрации, ее хорошо знает Харьковщина. Возможно, есть, но я не помню каких-то коррупционных скандалов, она точно не была на одном округе 20 лет. То есть, это немножко другая аналогия, чем вы назвали бывшего свадебного фотографа Сергея Штепу. Кстати, он очень нормально проявляет себя и на округе, и в своем комитете цифровой трансформации.

Что касается рейтингов. Во-первых, это не то, что там падение. Мы упали с первого места на первое. То есть, все равно рейтинг и доверие к "Слуге народа", президента Зеленского втрое превышает рейтинги партии, которая является на втором месте.

Однако для вас это было поводом перезагрузить правительство. То есть это вас беспокоит.

Это совпало с тем, что вышли рейтинги, снизилось доверие. Но это тоже, видимо, не из воздуха возникает. То есть был ряд недокоммуницированных решений.



Отношение украинцев к Зеленскому / инфографика 24 канала

Правительство олигархов?

Но тем не менее в медиа и в соцсетях ваше новое правительство называют правительством олигархов вместо правительства технократов, как называли правительство Гончарука.

Вы знаете, если читать только соцсети, то можно сделать вывод, что все пропало. Как на выборах было понятно, что соцсети – это не отражение реального мира, так есть и сейчас. Поэтому назовите мне конкретные фамилии.

Я вам назову конкретные фамилии. Два года новый премьер-министр Денис Шмыгаль работал топовым менеджером у олигарха Рината Ахметова, возглавляя ДТЭК "Западэнерго" и Бурштынскую теплоэлектростанцию. Вы об этом знаете.

Скажите, пожалуйста, вы человек Садового?

Я?

Вы работаете на телеканале, который принадлежит человеку, который сейчас занимает должность мэра Львова. Вы человек Садового?

Я не работаю топовым менеджером на этом канале, я журналист, который работает еще на ряде других независимых медиа.

Спасибо за ответ. Так вот, г-н Шмыгаль – я не имею оснований ему не верить – ни разу не видел господина Ахметова. То, что он работал на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области не означает, что у него какие-то тесные отношения с человеком, который владеет акциями всего огромного холдинга.

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Кто такой Денис Шмыгаль – новый премьер

Мы сейчас говорили о некой конспирологии. Но люди хотят знать, кто такой Денис Шмыгаль и какой у него опыт. Я знаю случаи, когда человек работает в частном секторе, и тогда как успешного управленца ее приглашают в государственный сектор, чтобы там сделать кризисный менеджмент и все изменить.

А вот Шмыгаль проработал 8 лет на разных должностях в обладминистрации, и после этого он стал топовым менеджером в частных структурах. А уже после этого снова вернулся на государственную службу. Это тоже очень важно, потому что он понимает, что такое работать на земле. Он может прийти в любой коллектив и говорить с ним на одном языке.

Я вам расскажу, как он работал на земле. В 2017 – 2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию – имея при этом огромные сверхприбыли.

Первое, что мы сделали в энергетической сфере, когда пришли к власти – отменили формулу "Роттердам+".

А потом назначили премьер-министром человека, который был вовлечен в получение доходов от этой формулы.

Если хоть кто-то найдет доказательства или сейчас будут какие-то коррупционные обвинения – поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента.



Денис Шмыгаль / Фото 24 канал

Новые-старые министры

Относительно других министров. Предыдущее правительство называли правительством новых лиц. И даже президент в своей инаугурационной речи говорил, что у нас не будет "старых и опытных" политиков. Но сейчас как минимум трое из вновь назначенных в Кабмин имеют опыт работы в правительствах Азарова-Януковича. Почему мы развернулись на 180 градусов?

Например, одну из этих людей – Марину Лазебную – я знаю лично. Потому что я тогда работала у тогдашнего министра соцполитики Сергея Тигипко, она работала в Министерстве соцполитики. Замечательный специалист, понимает, как работают разные сферы.

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Если ты работаешь в определенном высшем управлении, ты все равно за 10-15 лет с кем-то общаешься, о ком-то узнаешь. Это точно должности, которые не подпадают под люстрационный список, потому что иначе они бы не были предназначены. А с кем ты там работал и в каком правительстве... Ну, есть какие-то коррупционные дела, есть конкретные вопросы к ним?



Марина Лабезная стала министром соцполитики

Илья Емец работал в правительстве Азарова, он возглавлял Минздрав. МИНЗДРАВ правительства Азарова – это коррупционные медицинские схемы.

Полгода?

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Какая разница сколько?

Есть разница. Потому что человек поработал пол года и понял, что там никаких реформ и никаких изменений сделать не может. Это же был такой разговор с президентом. Он спрашивал его, как так и почему. Емец не смог работать в том правительстве, в коррупционных схемах.

Но он согласился в него войти.



Емец стал министром здравоохранения / Фото ukurier.gov.ua

Кстати, 7 лет назад вы работали помощницей нардепа Сергея Тигипко, в его избирательном штабе возглавляли департамент коммуникации. Вас не расстроило то, что он не стал новым премьер-министром?

Мы с ним не общались больше года. Мне кажется, что лучше все же, чтобы человек, который уже работал в команде, взял на себя эту тяжелую ношу. Потому что возглавить Кабмин – это не так просто, как кажется. Потому что у нас, действительно, сейчас сложная ситуация в экономике. Я считаю правильным, что у премьер-министра экономическое образование. Насколько я знаю, в субботу он будет собирать финансистов, и будут разбираться, что с нашим бюджетом. Потому что индексировать пенсии надо с каких-то денег.

Насколько я понимаю, недовольство у президента вызвало это правительство именно экономической политикой. Вы перезагрузили все, кроме экономического блока. Это как-то нерационально и глупо. Второй вопрос – почему на фракции представляли людей, которые якобы должны были стать министрами, но отказались.

Когда называли эти фамилии, Денис Шмыгаль читал список, и он сразу говорил, что с некоторыми людьми длится собеседование. Поэтому он сказал, что это не окончательный список. Что касается конкретных фамилий, которые не явились в представление, то Коростелев из КБ "Луч" хотел бы присоединиться, но сказал, что ему уже 70 лет, у него еще есть проект "Ольха" и он может консультировать, но пусть кто-то другой посвятит этому 24 часа в сутки.

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Я знаю, что человек, который будет заниматься оборонной промышленностью и работать над тем, чтобы были заказы из-за рубежа, чтобы увеличить бюджет, – он будет, его ищут. Премьер попросил больше времени, ведь он лично будет заниматься экономическим блоком и искать людей.

А зачем так спешили? Насколько я понимаю, эти министры которых отправили в отставку, в статусе исполняющих обязанности все равно будут, пока вы не найдете им замену.

Нет, там только 4 Министерства без постоянного главы. Министерство образования и науки, энергетики, экономики, и культуры. Там исполняют обязанности преимущественно первые заместители. Не министры, а те, кто следующий по распределению.

Смотрите видео, кто такой Денис Шмыгаль:

Скандальное заявление Шмыгаля о Крыме

Как вы можете прокомментировать "свежее" скандальное заявление нового премьер-министра относительно того, что он поддерживает подачу воды в оккупированный Крым.

Сам премьер-министр сразу через несколько часов опубликовал объяснение.

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Просто этот тезис звучит уже второй раз. Сначала ее озвучил ваш руководитель Давид Арахамия.

Не будет никакого промышленного восстановления. То есть, канал не будет работать. Для того, чтобы запустить эти поставки в промышленных объемах, нужно заключать договор. И не с физическими лицами, а с оккупантом, представляющим сейчас там временную власть. Соответственно, народным законодательством это может трактоваться как признание оккупации. Это может стать причиной для снятия санкций. Поэтому нет, конечно, мы не будем этого делать.

Кабмин должен предложить модель, каким образом можно все разделить. По моему мнению, это достаточно сложно сделать – разделить население и понять, каким образом вода попадает для военных нужд или промышленных.

Что известно о скандальном заявлении Шмыгаля

Новоизбранный глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль попал в скандал из-за поставок воды в аннексированный Крым на второй день своего премьерства. Вечером 5 марта в эфире проекта "Право на власть" глава правительства высказал мнение, что Украине нужно подавать воду на оккупированный полуостров, потому что там живут украинцы, а Крым – это наша территория. Премьер добавил, что поставка воды на полуостров не является вопросом торговли с Россией-оккупантом. Наоборот, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму.

Смотрите видео: Шмыгаль объяснил свое заявление о поставках воды в Крым

Евгения, это похоже на какие-то тайные договоренности с Кремлем. Когда вещание украинских телеканалов прекращается на оккупированном полуострове, а подача воды почему-то инициируется и поддерживается политической силой.

Опять конспирология. О том, что телеканалы будут кодировать сигналы было известно еще 3 года назад. Тогда было принято решение. Вы, как телевизионщик, должны были это знать лучше чем наши зрители. И действительно, возникла проблема, ведь это оккупированные территории и там нет возможности побежать и присоединить себе Т2, как это могут сделать люди на неоккупированной территории. Есть договоренность президента с основными медиа-холдингами, что с 16 марта на спутнике появятся международные версии телеканалов. Почему международные? Потому что там не будет определенных программ, которые имеют ограничения по авторским правам. Однако там будут Новости украинские, политические ток-шоу. При этом, 1 марта уже вещает канал "Дом" именно на оккупированной территории. Да, информационная интеграция нужна, важна и есть у нас в приоритетах.

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