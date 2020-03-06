Заместитель Арахамии прокомментировала заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно подавать воду в оккупированный Крым, потому что там живут украинцы. Однако в "Слуге народа" объяснили, что имел в виду глава правительства. Заверили, что промышленного восстановления не будет.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в программе "Перекрестный допрос" заявила, что поставкиу воды через канал не будут восстанавливать.

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"Не будет ни одного промышленного восстановления. То есть, канал не будет работать. Для того, чтобы запустить эти поставки в промышленных объемах, нужно заключить договор. И не с физическими лицами, а с оккупантом, который представляет сейчас там временную власть", – сказала Кравчук.

По ее словам, такие действия могут трактоваться международным законодательством как признание оккупации и могут стать причиной для снятия санкций.

"Поэтому нет, конечно, мы не будем этого делать. Кабмин должен предложить модель, каким образом можно все разделить. По моему мнению, это достаточно сложно сделать – разделить население и понять, каким образом вода попадает для военных нужд или промышленных", – пояснила нардеп.

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Что известно о заявлении Шмыгаля о подаче воды в Крым?Новоназначенный глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль попал в скандал из-за поставок воды в аннексированный Крым. Это случилось на второй день его премьерства. В эфире проекта "Право на власть", который прошел 5 марта, глава правительства выразил мнение, что Украине нужно подавать воду на оккупированный полуостров. Аргументировал это тем, что там живут украинцы, а Крым – это наша территория. Такое заявление вызвало возмущение у граждан.



Уже на следующий день, 6 марта, во время часа вопросов к правительству премьер объяснил, что воду не будут поставлять для промышленных и военных нужд, а лишь украинцам для питья. Добавил, что делать это любым способом – "хоть канистрами, хоть цистернами, хоть бутылями".

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