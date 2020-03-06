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      Заместитель Арахамии прокомментировала заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым

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      Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно подавать воду в оккупированный Крым, потому что там живут украинцы. Однако в "Слуге народа" объяснили, что имел в виду глава правительства. Заверили, что промышленного восстановления не будет.

      Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в программе "Перекрестный допрос" заявила, что поставкиу воды через канал не будут восстанавливать.

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      "Не будет ни одного промышленного восстановления. То есть, канал не будет работать. Для того, чтобы запустить эти поставки в промышленных объемах, нужно заключить договор. И не с физическими лицами, а с оккупантом, который представляет сейчас там временную власть", – сказала Кравчук.

      По ее словам, такие действия могут трактоваться международным законодательством как признание оккупации и могут стать причиной для снятия санкций.

      "Поэтому нет, конечно, мы не будем этого делать. Кабмин должен предложить модель, каким образом можно все разделить. По моему мнению, это достаточно сложно сделать – разделить население и понять, каким образом вода попадает для военных нужд или промышленных", – пояснила нардеп.

      Шмыгаль объяснил свое заявление о поставках воды в Крым: видео

      Что известно о заявлении Шмыгаля о подаче воды в Крым?Новоназначенный глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль попал в скандал из-за поставок воды в аннексированный Крым. Это случилось на второй день его премьерства. В эфире проекта "Право на власть", который прошел 5 марта, глава правительства выразил мнение, что Украине нужно подавать воду на оккупированный полуостров. Аргументировал это тем, что там живут украинцы, а Крым – это наша территория. Такое заявление вызвало возмущение у граждан.

      Уже на следующий день, 6 марта, во время часа вопросов к правительству премьер объяснил, что воду не будут поставлять для промышленных и военных нужд, а лишь украинцам для питья. Добавил, что делать это любым способом – "хоть канистрами, хоть цистернами, хоть бутылями".

      Ситуация с водой в Крыму: главное

      • Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде до 2014 года. Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.
      • После аннексии полуострова воду перестали поставлять.
      • В 2018 году после сильной засухи пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Тогда и начался масштабный кризис с водой.
      • Из-за недостатка пресной воды за несколько лет почвы на полуострове стали засоленными и неплодородными.
      • Однако в России долгое время делали вид, что проблемы нет.
      • Оккупанты признали, что состояние с водой на полуострове катастрофическое в январе 2020 года.
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      Автор: Елена Трибушная, Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Слуга народа Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Вода в Крыму
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