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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Заступниця Арахамії прокоментувала заяву Шмигаля щодо постачання води у Крим

      - Читать новость на русском
      Євгенія Крачук / 24 канал

      Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно подавати воду до окупованого Криму, бо там живуть українці. Однак у "Слузі народу" пояснили, що мав на увазі голова уряду. Запевнили, що промислового відновлення не буде.

      Нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у програмі "Перехресний допит" заявила, що постачання води через канал не відновлюватимуть.

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      "Не буде жодного промислового відновлення. Тобто, канал не працюватиме. Для того, щоб запустити ці поставки у промислових об'ємах, потрібно укласти договір. І не з фізичними особами, а з окупантом, який представляє зараз там тимчасову владу", – сказала Кравчук.

      За її словами, такі дії можуть трактуватись міжнародним законодавством як визнання окупації та може стати причиною для зняття санкцій.

      "Тому ні, звичайно, ми не будемо цього робити. Кабмін має запропонувати модель, яким чином можна все розділити. На мою думку, це досить складно зробити – розділити населення і зрозуміти, яким чином вода потрапляє для військових потреб чи промислових", – пояснила нардепка.

      Шмигаль пояснив свою заяву про постачання води у Крим: відео

      Що відомо про заяву Шмигаля щодо подачі води у Крим?Новопризначений очільник Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль потрапив у скандал через постачання води в анексований Крим. Це трапилось на другий день його прем'єрства. В ефірі проєкту "Право на владу", який відбувся 5 березня, глава уряду висловив думку, що Україні треба подавати воду на окупований півострів. Аргументував це тим, що там живуть українці, а Крим – це наша територія. Така заява викликала обурення в громадян.

      Вже наступного дня, 6 березня, під час години запитань до уряду прем'єр пояснив, що воду не постачатимуть для промислових і військових потреб, а лише українцям для пиття. Додав, що робитимуть це у будь-який спосіб – "хоч каністрами, хоч цистернами, хоч бутлями".

      Ситуація з водою у Криму: головне

      • Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді до 2014 року. Воду подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал.
      • Після анексії півострова воду припинили постачати.
      • У 2018 році після сильної засухи пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Тоді й розпочалась масштабна криза з водою.
      • Через нестачу прісної води за кілька років ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • Однак у Росії тривалий час вдавали, що проблеми немає.
      • Окупанти визнали, що стан з водою на півострові катастрофічний у січні 2020 року.
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      Автор: Олена Трибушна, Дмитро Гнап
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Денис Шмигаль Слуга народу Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Вода в Криму
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