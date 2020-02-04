Рада предварительно одобрила уменьшение количества народных депутатов

Верховная Рада IX созыва предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине.

За соответствующее постановление проголосовали 236 народных избранников. Еще 40 высказались против, 86 – воздержались, 31 – не голосовали.

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Как проголосовали депутаты за законопроект/ Скриншот

Накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу. Следующим шагом должно быть голосование за законопроект во втором чтении и в целом, причем для этого нужны уже 300 или больше голосов депутатов (так предусматривает Конституция Украины).

Что предусматривает законопроект

В документе говорится о следующем:

Народных депутатов Украины будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

Что такое пропорциональная система с открытыми списками?

Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а за конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.



Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.

Уменьшение количества депутатов: предыстория

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:

Уменьшить количество народных депутатов до 300.

Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.

Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 сразу поддержали 92% украинцев.

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