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      Рада предварительно одобрила уменьшение количества народных депутатов

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      Рада проголосовала за сокращение количества депутатов / 24 канал

      Верховная Рада IX созыва предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине.

      За соответствующее постановление проголосовали 236 народных избранников. Еще 40 высказались против, 86 – воздержались, 31 – не голосовали.

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      Как проголосовали депутаты за законопроект/ Скриншот

      Накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу. Следующим шагом должно быть голосование за законопроект во втором чтении и в целом, причем для этого нужны уже 300 или больше голосов депутатов (так предусматривает Конституция Украины).

      Что предусматривает законопроект

      В документе говорится о следующем:

      • Народных депутатов Украины будет не 450, а 300.
      • Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
      • Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

      Что такое пропорциональная система с открытыми списками?
      Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а за конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.

      Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.

      Уменьшение количества депутатов: предыстория

      29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:

      • Уменьшить количество народных депутатов до 300.
      • Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

      Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.

      Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 сразу поддержали 92% украинцев.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Законодательство Конституционный суд Конституция
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