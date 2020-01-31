Баканов инициирует новый закон о СБУ: что известно

Председатель СБУ Иван Баканов вскоре инициирует новый закон. Документ задаст вектор перезапуска работы Службы безопасности Украины.

Иван Баканов заявил, что сейчас законопроект "О СБУ" в Офисе Президента, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе – от реактивного до проактивного,

– сказал Баканов.

По словам главы СБУ, служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями.

Что планирует Баканов

СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом и контрразведывательной деятельностью. По словам главы ведомства, СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, будет по-другому работать с кадрами.

Об итогах СБУ по 2019

Иван Баканов отметил, что в 2019 году СБУ:

предотвратила 3 ​​террористические акта;

задержала одного из лидеров террористов ИГИЛ по кличке Аль Бара Шишани;

разоблачила 4 агентурных сети вражеской спецслужбы;

предотвратила более 500 кибератак на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

Обратите внимание! Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против действующего главы Службы безопасности Ивана Баканова. Говорится, в частности, о вероятном злоупотреблении властью. Больше – здесь.

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