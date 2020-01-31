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      Баканов инициирует новый закон о СБУ: что известно

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      Иван Баканов инициирует новый закон о СБУ / ssu.gov.ua

      Председатель СБУ Иван Баканов вскоре инициирует новый закон. Документ задаст вектор перезапуска работы Службы безопасности Украины.

      Иван Баканов заявил, что сейчас законопроект "О СБУ" в Офисе Президента, сообщили в пресс-службе СБУ.

      Кстати: Конституционный суд отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

      Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе – от реактивного до проактивного,
      – сказал Баканов.

      По словам главы СБУ, служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями.

      Что планирует Баканов

      СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом и контрразведывательной деятельностью. По словам главы ведомства, СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, будет по-другому работать с кадрами.

      Об итогах СБУ по 2019

      Иван Баканов отметил, что в 2019 году СБУ:

      • предотвратила 3 ​​террористические акта;
      • задержала одного из лидеров террористов ИГИЛ по кличке Аль Бара Шишани;
      • разоблачила 4 агентурных сети вражеской спецслужбы;
      • предотвратила более 500 кибератак на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

      Обратите внимание! Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против действующего главы Службы безопасности Ивана Баканова. Говорится, в частности, о вероятном злоупотреблении властью. Больше – здесь.

      Надо знать: Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Законодательство Иван Баканов
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